Llagostera estrenarà demà, 15 de desembre, un nou model de contenidors intel·ligents a les urbanitzacions de Font Bona i Selva Brava i als veïnats Bruguera, Panedes, Gaià, Llobatera i Sant Llorenç.

Amb els objectiiu de «protegir el medi ambient, reduir i millorar la gestió dels residus i combatre el canvi climàtic» i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de Llagostera ha canviat els contenidors actuals per uns contenidors intel·ligents amb control d’accés mitjançant un dispositiu magnètic per a les fraccions d’orgànica, envasos i resta.