L’activista saltenc Jaume Santana Vicens va morir diumenge, als 76 anys. Estava casat amb Teresa Fàbregas Roig i deixa quatre fills. Les exèquies es van fer ahir a la tarda a l’església parroquial de Sant Cugat de Salt.

Santana, que va ser fuster i va tirar endavant un negoci de roba esportiva. Era un apassionat de l’excursionisme, i de fet, va ser el president del Centre Excursionista Saltenc. A més, va estar molt vinculat al món del rugbi. Des del GEiEG, ahir van recordar que va ser primera línia de l’equip de rugbi i pare de jugadors. Va formar part de la plantilla a finals dels anys setanta, època en què es va aconseguir l’ascens a Primera Nacional. També va ser jugador del Club de Rugby Atlètic Cassà, el CRAC, de Cassà de la Selva.

L’any 1959 va sorgir l’Agrupament Escolta Sant Cugat de Salt a proposta del vicari Mn. Narcís Tibau. Entre els joves que van activar el moviment hi havia Santana.

Era molt aficionat a la fotografia i una persona compromesa amb la societat i el medi ambient, formant part activa, per exemple, de moviments com la plataforma Salvem la Devesa. Va col·laborar en diferents esdeveniments per reclamar la independència de Catalunya. L’any 2015 va portar La Flama del Canigó a Salt.