La cavalcada dels Reis Mags a la ciutat de Girona se celebrarà el 5 de gener i comptarà amb diversos actes repartits durant tota la jornada.

Comitives reials i campament reial

Entre les deu del matí i la una del migdia, diverses comitives reials faran una trentena d'actuacions per tots els barris de la ciutat. Les comitives s'acabaran trobant en dos punts - el Parc Central i la plaça del Vi - des d'on començarà una pre cavalcada fins al Camp de Mart, lloc on s'ubicarà el campament reial.

Al campament reial, Melcior, Gaspar i Baltasar hi arribaran a partir de les quatre de la tarda. Hi haurà espectacles de màgia, de dansa i també s'oferiran canapès amb aires orientals.

A partir de les sis, Ses Majestats iniciaran el recorregut que els portarà fins a l'esplanada de La Copa.

Recorregut de la cavalcada

El recorregut de la cavalcada serà íntegrament a peu i recorrerà uns dos quilòmetres.

Sortirà des del Camp de Mart per passar per Caterina Albert, les places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol, el carrer Mestre Francesc Civil, les places Joan Brossa i Poeta Marquina, la ronda Pare Claret, el carrer Joan Maragall, la plaça Catalunya, enfilaran Santa Clara passant per un tram de Sant Francesc, i des de plaça Independència i l'avinguda Ramon Folch arribaran fins a l'esplanada de La Copa a través de la rotonda del Rellotge.

Durant aquest recorregut, Ses Majestats repartiran 16.000 xocolatines amb el segell del pastisser Jordi Roca. Combinen diferents tipus de xocolata (blanca, amb llet i negra) i un ingredient que identifica cadascun dels Reis d'Orient.

Es preveu que Melcior, Gaspar i Baltasar acabin el recorregut cap a tres quarts de vuit del vespre. Serà llavors quan començarà un gran acte final a La Copa, que durarà cap a tres quarts d'hora, on entre d'altres més de 70 músics interpretaran a l'uníson la popular cançó.