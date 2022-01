La tercera reunió de mediació formal entre els escombriaires de Salt i l'empresa concessionària del servei FCC Medio Ambiente ha acabat sense acord, segons ha confirmat l'ACN. La trobada maratoniana entre totes dues parts per desconvocar la vaga, que fa quinze dies que dura, ha començat aquest divendres a les deu del matí al Departament de Treball de Girona i s'ha allargat fins passades les onze de la nit. La reunió ha servit per acostar posicions i les dues parts s'han emplaçat a reunir-se de nou dilluns mateix a les deu del matí.

La vaga de recollida d'escombraries de Salt va començar la nit del 25 de desembre. Els treballadors. Els sindicats la van convocar per dos motius: per una banda, criticaven la falta d'un conveni laboral i la contractació del personal eventual. Per l'altra, consideraven que hi havia pocs camions i molt vells i una plaga de rates. Des del primer dia, la quarantena de treballadors en vaga va instal·lar un campament davant de l'empresa i va passar a fer només els serveis mínims.

El 28 de desembre es va fer la primera jornada de mediació, després de quatre dies de vaga. La reunió, però, es va acabar sense cap acord entre empresa i sindicats després de deu hores de discussió. Mentrestant, l'Ajuntament de Salt instava als treballadors i els directius d'FCC (l'empresa subcontractada per fer la neteja) que arribessin a un acord.

Les reunions, però, no fructificaven i els treballadors van optar per organitzar una manifestació que va acabar davant de l'Ajuntament de Salt. Allà els regidors els van rebre, però els vaguistes estaven molestos perquè l'alcalde no hi era.

Expedient sancionador a l'empresa

Precisament, l'alcalde de Salt va anunciar que es prendrien mesures perquè no s'estaven complint els serveis mínims. I aquestes mesures consistien en l'obertura d'un expedient sancionador en què el consistori preveia sancions de 100.000 euros a la concessionària. Segons apuntava l'equip de govern municipal, hi havia contenidors on feia més de set dies que no es recollien les escombraries.

En paral·lel, els treballadors rebatien al consistori que els serveis mínims s'estaven complint i, a més, feien serveis especials en zones on s'acumulava molta brutícia per evitar problemes de salubritat. Però els dies passaven i treballadors i empresa seguien sense reunir-se. Els treballadors anunciaven que el conflicte no podia eternitzar-se i confiaven en arribar a un acord aviat.

El comitè d'empresa mantenia les seves peticions: una millora salarial, un conveni laboral nou i revisar la contractació de treballadors eventuals. A més, també demanaven acabar amb la plaga de rates que hi havia al municipi.

El dia abans de Reis, l'equip de govern va anunciar que el Departament de Treball els autoritzava a contractar una empresa externa per complir amb els serveis mínims. De tota manera, l'alcalde donava uns dies de marge a la concessionària perquè arribés a un acord amb els treballadors. Finalment, directius i comitè d'empresa s'han assegut a la taula aquest divendres al matí i no s'han aixecat fins tancar un acord entre les dues parts.