L'Ajuntament de Salt (Gironès) ha exigit a l'empresa subcontractada FCC que augmenti el dispositiu extraordinari per accelerar la neteja i complir amb els serveis mínims acordats mentre duri la vaga de treballadors. El consistori assegura que a la meitat dels contenidors que hi ha a prop dels centres educatius encara no s'havia normalitzat el servei i això incompleix el decret del Departament de Treball. Aquest document estipula que cal fer la recollida habitual en els entorns dels mercats municipals, escoles i centres sanitaris. Per contra, el consistori ha avançat que la Policia Local de Salt i els Mossos d'Esquadra estan investigant la crema de brossa que s'ha fet en tres illes de contenidors.

Cremen cinc contenidors plens de deixalles en un dia a Salt Al llarg de la nit d'aquest diumenge i la matinada del dilluns s'han cremat tres illes de contenidors en diferents carrers del municipi. Aquests fets se sumen als cinc contenidors cremats durant la matinada del diumenge. Ara, els cossos policials estan buscant en càmeres de videovigilància si poden trobar els responsables dels disturbis. Per altra banda, l'equip de govern municipal ha insistit en el fet que l'empresa i els treballadors han de tornar a reunir-se en una taula de mediació per resoldre el conflicte. L'última trobada entre les dues parts va ser el divendres i la reunió es va acabar sense cap acord després de més de 12 hores.