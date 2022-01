El jutjat social de Girona ha condemnat l’Ajuntament de Girona a abonar 23.335 euros més els interessos de demora a un treballador que reclamava un complement de productivitat des de l’1 de gener de 2019. Va acabar anant als jutjats després de demanar en diverses ocasions, sense èxit el pagament d’aquest complement. L’Ajuntament manté que va actuar correctament no concedint-li l’import econòmic i ha anunciat que apel·larà la decisió.

L’àrea concreta de l’Ajuntament on treballa el demandant té establert un sistema de puntuació segons el la dificultats de les tasques encomanades, la dedicació, els resultats obtinguts i la iniciativa que té cada empleat. Un sistema «objectiu per valorar de forma racional i equilibrada» la tasca que va fer el treballador, segons l’àrea. Existeixen informes on es descriuen les tasques que va realitzar i el jutge després d’analitzar la normativa municipal, les lleis estatals i els decrets sobre les condicions de treball ha determinat que la demanda del treballador era correcte.

Sobre aquesta sentència, la regidora socialista Bea Esporrín, ha indicat que «fer les coses malament, surt molt car». Ha recordat que poden suposar «el pagament d’interessos de demora, saturar els serveis jurídics municipals, fer despeses addicionals per contractar serveis jurídics externs i generar malestar en els treballadors municipals».

Esporrín considera que els complements de productivitat s’haurien de pactar en meses de negociació amb criteris que es poguessin fer extensius i adaptar-los a les posicions concretes i als diferents departaments de la corporació. La regidora del PSC ha lamentat «profundament» la manera «de governar de la corporació cap al seu personal». Esporrín ha recordat també el conflicte amb la valoració dels llocs de treball i els impagaments que s’acumulen.

La regidora de Guanyem Cristina Andreu considera que la sentència és una «demostració» de la «incapacitat» del govern local de la gestió dels conflictes amb els treballadors. Andreu també ha dit que aquest tipus de complements haurien d’haver quedat regulats en la valoració dels llocs de treball per evitar desajustos i greuges comparatius.

Des del govern, la tinenta d’alcaldia d’Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, ha assegurat que el govern «fa les coses bé» explicat que el complement afectat estava establert amb un procediment i uns criteris que s’han de complir i aprovar. Al seu parer, «la sentència reconeix una productivitat a un treballador sense seguir cap dels criteris aprovats pels òrgans competents que estableix la normativa». Pel que fa al conflicte amb la relació dels llocs de treball, ha recordat que quan van arribar al govern van iniciar la tasca «costosa i dificultosa» i van aconseguir tirar-la endavant amb acords amb la mesa de negociació i els sindicats. Sobre la valoració, ha recordat que encara no ho han pagat tot però que ara estan mirant, amb un nou informe del secretari que marca determinades línies a seguir i la liquidació del pressupost, per determinar com poder incrementar el sou dels treballadors de manera «legal i correcta». El cas també està als jutjats. I ha recordat que en un punt de l’acord s’especificava que es faria el possible pel pagament «quan legalment fos possible», i si hi havia disponibilitat econòmica. «Sempre que hem pogut, ho hem fet», ha conclòs.