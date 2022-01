L'Audiència ha suspès el judici contra el jove gironí que afronta 6 anys i mig pels disturbis postsentència. El motiu és la vaga que els lletrats de l'Administració de Justícia fan per reclamar millores laborals. El tribunal de la Secció Quarta ha dit que no pot fer més que "solidaritzar-se" amb la protesta i, com que la seva lletrada s'ha sumat a l'aturada, ha ajornat el judici.

El jove, a qui van detenir la matinada del 19 d'octubre del 2019, està acusat de desordres públics, atemptat a l'autoritat i lesions lleus. A les portes del Palau de Justícia, un centenar de persones li han donat suport. El seu advocat, Benet Salellas, ha convidat el tribunal a "mitigar i neutralitzar" una "fiscalia desbocada" que demana penes "desproporcionades".

La causa contra el jove gironí s'emmarca dins les protestes postsentència i els disturbis que hi va haver a Girona aquella setmana. La fiscalia l'acusa d'haver llançat pedres contra una línia d'agents de la Policia Nacional que custodiaven la comissaria del cos, situada al barri de Pedret de Girona. Era la matinada del 19 d'octubre del 2019.

Al seu escrit, l'acusació pública relata que el processat -que duia el rostre "parcialment tapat" amb un mocador- va agafar una llamborda del terra, la va llançar contra els policies i va ferir un agent. També assegura que, quan el van detenir i escorcollar, al damunt li van trobar tres pilotes de goma, projectils de foam i "restes de grava" a les butxaques.

Per aquesta causa, el jove va passar-se gairebé un mes en presó preventiva al Puig de les Basses. La fiscalia l'acusa d'un delicte de desordres públics, un d'atemptat contra agents de l'autoritat i un de lesions lleus. Sol·licita que se'l condemni a 6 anys i mig de presó i a pagar una multa de 1.200 euros.

El judici s'havia fixat per aquest dimecres a l'Audiència de Girona. Mitja hora abans de la vista, que havia de començar a les deu del matí, un centenar de persones s'han concentrat davant el Palau de Justícia per donar suport al jove encausat. Entre ells hi havia diversos càrrecs d'ERC, com la delegada del Govern, Laia Cañigueral, o l'exconsellera Dolors Bassa.

"Totalment desproporcionada"

"Intento portar-ho com bonament puc, però la situació no és massa còmoda", ha admès el jove gironí. "Trobo que la pena que se'm demana és totalment desproporcionada", ha dit. La portaveu del grup de suport, Carla Costa, ha assegurat que el relat sobre el qual es basa l'acusació és "fals i inventat", i que "no hi ha proves" que incriminin l'encausat. "No pot ser que la injustícia espanyola faci allò que li dona la gana", ha afirmat.

L'advocat de la defensa, Benet Salellas, ha emmarcat la causa dins "la repressió contra l'independentisme". Salellas ha afirmat que "no hi ha cap mena de document" que sustenti l'acusació, i que fins i tot les gravacions de la càmera que hi ha a la comissaria tampoc van recollir l'agressió. "És un judici més dins aquesta via repressiva, contra gent amb perfil jove", ha dit la defensa.

Benet Salellas també ha dit que, en cas que es demostrés "que va passar alguna cosa", en cap moment "es podria compartir que la fiscalia demani penes tan desproporcionades". Per això, l'advocat ha convidat els tribunals a "mitigar i neutralitzar" una "fiscalia desbocada" que intenta "posar penes tan elevades per excessos en contextos de protesta".

Suspès per la vaga

El judici contra el jove gironí, però, s'ha acabat suspenent. El motiu és la vaga que fan aquests dimecres els lletrats de l'Administració de Justícia per reivindicar millores laborals. A les portes de la sala de vistes, de fet, un cartell recollia els motius de l'aturada. Els lletrats reclamen que se'ls adeqüin els sous a les seves funcions i responsabilitats, que es posi fi a la seva "situació laboral precària" i asseguren que lluiten per una "justícia moderna i eficaç".

El tribunal de la Secció Quarta ha dit que no pot fer més que "solidaritzar-se" amb la reivindicació i, com que la seva lletrada s'ha adherit a la vaga, ha suspès el judici. La vista oral contra el jove gironí s'ha ajornat a l'1 de juny.