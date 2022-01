Menys de dos mesos després de la implantació del porta a porta, el passat 1 de desembre, Aiguaviva, Campllong i Sant Gregori han més que doblat el seu percentatge de recollida selectiva passant del 40% a un 90%. Un resultat superior a l’objectiu marcat a l’inici de la campanya, 75%, i en la línia dels marcats per la Unió Europea que marca el 2035 com la data en què només un 10% dels residus recollits al continent haurien d’acabar en un abocador.

Aiguaviva, Campllong i Sant Gregori formaven part de la primera fase de la implantació del porta a porta als pobles de l’àrea urbana de Girona mentre que els municipis de la segona fase - Bescanó, Fornells de la Selva, Llambilles i Quart - substituiran els contenidors per aquest nou model de recollida a partir de l’1 de març (amb l’excepció de Bescanó que ho farà el dia 15 del mateix mes). La tercera fase està prevista per l’1 d’abril amb la implantació del porta a porta a Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Juià i Sant Joan de Mollet; mentre que l’1 de maig serà el torn de dos pobles més: Sant Julià de Ramis-Medinyà i Sarrià de Ter.

Des del Consell Comarcal del Gironès, destaquen la bona rebuda que ha rebut la implantació del porta a porta a Aiguaviva, Campllong i Sant Gregori a on «més del 90% dels usuaris ja disposa del material pr poder participar en la recollida porta a porta». Concretament el 94% a Campllong i Sant Gregori i el 92% a Aiguaviva.

A les cases més aïllades de les poblacions, a on no es fa porta a porta sinó que se’ls hi donen claus per anar a una illa tancada de contenidors, l’acceptació és una mica més baixa. Han anat a recollir les claus el 70% dels usuaris a Aiguaviva, el 68% a Campllong i el 71% a Sant Gregori. I d’aquests veïns de les cases aïllades, realment només el 35% dels usuaris d’Aiguaviva, 53% a Campllong i 45% a Sant Gregori s’ha implicat en el nou model de recollida. En canvi, en els que tenen el porta a porta als seus habitatges, el percentatge volta el 90% tant en la recollida del material per dur-lo a terme com en la participació efectiva.