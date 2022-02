Els propietaris de les naus en desús que hi ha al costat de la Farinera Teixidor de Girona volen enderrocar la finca i aixecar un hotel al costat de l’edifici protegit. Es tracta d’uns antics magatzems vinculats a l’activitat fabril de la farinera de la primera meitat del segle XX que des de fa anys funcionen autònomament a l’edifici principal. Tant l’edifici principal com els magatzems van ser projectats per l’arquitecte Rafael Masó i Valentí per encàrrec de d’Alfons Teixidor Saguer. La proposta no va agradar a l’actual govern que va no va atorgar la llicència d’obres i el cas va acabar als jutjats que ara parcialment han validat les intencions dels promotors. Queda però un llarg camí per recórrer abans no hi hagi una resolució definitiva de tot plegat.

La Farinera Teixidor és un edifici noucentista construït l’any 1911 i inclòs al catàleg del patrimoni històric- artístic. Els magatzems es van construir en una de les ampliacions posteriors, durant els anys 1923 i 1924. El seu ús i data de construcció encara es pot llegir en una placa que és visible des del carrer. Es tracta de la part esquerra de tota la finca si es mira frontalment. Pla Especial, sí o no Els propietaris d’aquest local, que anys enrere havia funcionat com a basar de productes a baix preu anomenat Mercat Pop Pol, va demanar la llicència d’obres fa aproximadament un any i mig. Però amb un decret d’alcaldia del 24 de setembre de l’any 2020, l’Ajuntament va denegar el permís de construcció al·legant que caldria fer un Pla Especial que definís l’ordenació volumètrica de la finca, segons ha admès l’actual regidor d’Urbanisme, Lluís Martí. Tampoc es veia amb bons ulls que al costat d’un immoble catalogat s’hi pogués aixecar un hotel de considerables dimensions. Els edificis de l’entorn tenen almenys quatre plantes d’alçada. Els promotors però, no van desistir i van decidir traslladar el cas als jutjats. Una sentència recent del jutjat contenciós número 1 de Girona ha donat parcialment la raó als propietaris. El jutge descarta que calgui desenvolupar un Pla Especial i obliga l’Ajuntament a tramitar el permís. No vol dir però, que aquesta tramitació hagi d’acabar obligatòriament amb l’atorgament de la llicència per aixecar l’equipament turístic, segons ha remarcat el regidor. Es poden trobar incompatibilitats en el planejament, per exemple. A més a més, la sentència encara es pot recórrer. Una opció que molt probablement tirarà endavant. L’origen: el pla general de 2002 Tot plegat arrenca del Pla General d’Ordenació Urbana de Girona, aprovat l’any 2002, que va incloure només una part del conjunt històric al catàleg del patrimoni històric- artístic protegint així els valors arquitectònics de la part principal. Deixava fora de la protecció aquesta part de la construcció de Rafael Masó. La Farinera Teixidor correspon al número 42 de la carretera de Santa Eugènia i els magatzems són el número 44. Actualment no estan ni tant sols connectats per dins. De fet, recentment s’ha repintat la façana fent relluir el blanc que simulava la farina i també els elements arquitectònics de l’edifici principal però no els antics magatzems.