Un home que estava amb un grup d'amics va trobar una granada de mà de la Guerra Civil en un bosc de Sarrià de Ter (Gironès). La va localitzar diumenge cap a quarts de sis de la tarda al paratge conegut com el Pi de la Bateria, quan inspeccionava la zona amb un detector de metalls. L'artefacte explosiu estava enmig d'unes bardisses. L'home va alertar de seguida la Policia Local, que va acordonar la zona en espera que arribessin els Mossos d'Esquadra. El grup especialitzat a desactivar explosius, els Tedax-NRBQ, van recollir la granada i se la van endur per inspeccionar si encara tenia càrrega i fer-la detonar en un lloc segur. També van pentinar la zona propera al lloc on va aparèixer la granada per descartar que n'hi hagués alguna altra.