Comencen les obres de dues noves estacions de Girocleta

L’Ajuntament de Girona ha començat la instal·lació de dues noves estacions de girocleta. Una estarà situada a Fontajau i l’altra a Domeny i han de servir per continuar estenent i potenciant l’ús d’aquest vehicle públic i sostenible per la ciutat. La primera estarà ubicada a la rambla Xavier Cugat, a tocar del pavelló de Fontajau. La segona estarà situada a l’encreuament dels carrers de la Font de la Teula i de Roberto Bolaños Ávalos.

També està previst posar-ne a Santa Eugènia (a tocar de la rotonda del Tren d’Olot), al carrer de la Creu (a tocar de la rotonda dels Països Catalans i de la Facultat de Salut de la UdG) i al Pont Major (a prop del pont de l’Aurora). Quan s’hagin col·locat totes, la ciutat tindrà ja 35 estacions. Precisament aquest dimarts es van presentar dues furgonetes elèctriques que han de servir per anar traslladant vehicles allà on es detecti que s’està a punt d’acabar.

Més bicicletes i més plantilla

L’objectiu és «que més enllà d’instal·lar noves estacions» estigui garantit «que sempre hi ha bicicletes disponibles en tots els punts», segons va explicar la regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, que va presentar les dues noves furgonetes per distribuir girocletes acompanyada de la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu. Actualment, a més a més, s’està treballant per ampliar la plantilla destinada a la girocleta. Actualment, la girocleta, gestionada per TMG, té 300 bicicletes en moviment tot i que se n’ha comprat 250 més que aquests dies estan arribant. La idea és tenir-ne entre 400 i 450 en moviment i la resta anar-les tenint de recanvi per quan calguin reparacions.

En aparcaments soterrats

Pel que fa al foment de la bicicleta, l’Ajuntament «testejarà» possibilitats per aparcar, tal com ja fan altres ciutats. L’Ajuntament va recuperar la gestió de dos aparcaments que tenia en concessió pels problemes de l’empresa adjudicatària. Hi ha el de les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i el del carrer Emili Grahit. Aquí, juntament amb un total de disset punts de càrrega de vehicles, podrien ubicar-se aparcaments per a bicicletes.