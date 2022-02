"Els talls de llum no són pels ventiladors ni pels aparells de calefacció, són pel frau delinqüencial; si voleu ens podem enganyar i posar-hi cortines de fum, però aquesta és la realitat". El regidor d'Urbanisme i Activitats, Lluís Martí, ha presentat aquest dimecres els resultats d'una auditoria externa que conclou "la instal·lació de la xarxa de distribució de Baixa Tensió del barri de Font de la Pólvora està en un correcte estat de conservació i reuneixen els requisits adequats per a un correcte funcionament". Una conclusió que, a criteri de Martí, reitera "el que sempre hem defensat des de l'Ajuntament, que els talls de llum no són per culpa de l'estat de la línia com, de vegades, s'ha volgut sostenir des de diferents sectors i grups de l'oposició". En una línia molt semblant a l'estudi presentat la setmana passada per Endesa, l'auditoria encarregada pel govern municipal de Girona detalla que dels 529 possibles punts de subministraments possibles al barri només 294 tenen contracte.

Davant d'aquesta situació, Lluís Martí ha explicat que "des de l'Ajuntament de Girona insistirem tant a la companyia subministradora (Endesa) com al Departament d'Interior perquè denunciïn tots els casos de frau". Segons l'auditoria "la capacitat del Centre de Transformació és suficient per garantir el consum" que van detectar en el moment que van fer les mesures, però, també, que "en moments puntuals de major demanda de consum treballi al límit de la seva capacitat de potència". Endesa va anunciar la setmana passada que ha invertit 130.000 euros per instal·lar un segon centre de transformació al barri que, segons ha dit Martí, "ja deu estar en funcionament" i que doblarà la potència total a Font de la Pólvora. El 46% dels punts de subministrament elèctric de la Font de la Pólvora no tenen contracte