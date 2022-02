L'obra artística del cineasta Pere Portabella (Figueres, 1927) no es pot separar del seu compromís polític, o cívic en el sentit més ample de la paraula, i aquesta capacitat d'esborrar les fronteres entre la cultura i la política han estat molt presents aquest matí en el seu ingrés en el claustre de la Universitat de Girona com nou doctor honoris causa. "Sí, qüestionant el sentit mateix d'aquestes dues paraules, i utilitzant-les més enllà de la qüestió cultural, pública o privada relativa a l'administració de béns i productes considerats culturals", ha respost Portabella a la pregunta, plantejada per ell mateix, sobre si te sentit intervenir en l'àmbit de la política des del món de la cultura.

"La cultura ha de recuperar la seva dimensió política", ha insistit Portabella deixant clar que, des del seu punt de vista, "estem davant d'una situació devastadora" provocat per "una ideologia dominant en la qual semblava que el creixement del planeta no tenia límits" i, també, per "unes polítiques d'austeritat que han enviat milions de persones a l'exclusió". En la seva laudatio, el padrí del nou doctor honoris causa, el degà de la Facultat de Lletres de la UdG i especialista en la història del cinema Àngel Quintana, ha recordat que "la personalitat de Pere Portabella és un bon exemple de tres virtuts que han d'acompanyar sempre la universitat: el diàleg, el dubte i la curiositat". Per la seva banda, el rector de la UdG, Quim Salvi, ha destacat el "compromís de Pere Portabella amb el país, la seva cultura i la seva creença ferma en les lliçons de les avantguardes".