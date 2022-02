Guanyem Girona va denunciar ahir que l’Ajuntament pagarà 54.000 euros a Ciutadans com a contrapartida al vot favorable de la regidora de la formació taronja, Míriam Pujola, pel contracte de neteja valorat en més de 180 milions d’euros que es va aprovar per ple el passat 17 de gener. Una afirmació que va generar una agra polèmica, perquè per a la formació taronja la regidora «recupera els drets que tenia i que van ser-li usurpats», en al·lusió a l’episodi -actualment als tribunals- protagonitzat per l’altre edil no adscrit, Daniel Pamplona, que va comportar la dissolució del grup municipal de Ciutadans (tot i que Pujola continua formant part de la formació, figura com a no adscrita al plenari). I també va respondre l’equip de govern a través fel seu portaveu, Lluís Martí, que va afirmar que tot plegat era una «barreja malintencionada en la difusió de dades i opinions» de Guanyem i va assegurar que Pujola «fins ara cobrava 14.202,72 euros bruts anuals, i ara continuarà cobrant exactament la mateixa quantitat».

Les transferències de crèdit En el comunicat emès ahir, Guanyem va assegurar que l’equip de govern (format per la coalició de Junts i ERC) ha fet transferències de crèdit destinades a sufragar el cost d’aquest suposat acord que es destinarien a una millora salarial per a Pujola, que també comptaria amb dos nous assessors a mitja jornada. La formació considera que aquests 53.723,24 euros equivalen a la suma de les següents partides que s’han modificat i es destinaran, segons afirmen, al següent: 13.166,7o€ (quotes de la Seguretat Social de Pujola i dels dos nous assessors), 27.097€ (sous dels esmentats assessors) i 13.279,54€ (la modificació de sou de Pujola). Segons Guanyem, aquestes modificacions provenen d’una partida del pressupost destinada a l’administració general (32.343,70€), d’una partida de transferència de grups municipals (7.920€) i d’una partida destinada a indemnitzacions dels òrgans de govern (13.279,54€). La formació també va assegurar que avui en el ple es detallaran més qüestions sobre aquests fets. El cap de l’oposició, Lluc Salellas, va criticar que «Girona tindrà menys diners per fer les polítiques que la ciutat necessita perquè el govern de Junts i ERC retornarà el favor fet per la regidora de Cs amb els diners de totes i tots els gironins». Des de Guanyem van insistir que «això significa que entre Pamplona i Pujola disposaran de quatre assessors a mitja jornada mentre que quan el grup de Ciutadans estava constituït només en disposaven de dos». La formació va manifestar la seva disconformitat apuntant que el seu grup municipal «sent el principal partit de l’oposició rebrà els mateixos diners per pagar els treballadors que els dos exrepresentants de Ciutadans». També van criticar que Pujola passi de règim d’indemnitzacions a disposar d’un sou fix, un fet que ja s’havia comunicat amb anterioritat, en considerar que «és un privilegi econòmic». Les reaccions La formació taronja, per la seva banda, va respondre amb un comunicat assegurant que «Pujola està recuperant els drets que se li van vulnerar com a regidora de Ciutadans en ser expulsada del grup municipal de forma irregular, sense cap mena de procediment reglat, fruit d’una maniobra realitzada amb mala fe manifesta per part d’una persona amb un expedient d’expulsió del partit i la connivència de l’Ajuntament». La formació no va desmentir les quantitats econòmiques exposades per Guanyem, però va assegurar que no responen a cap contrapartida pel vot de Pujola en l’aprovació del contracte de neteja: «Les acusacions que vessa Guanyem Girona sobre Pujola són d’extrema gravetat, absolutament infundades i malicioses». Per la seva part, el portaveu del govern municipal, Lluís Martí, va manifestar que tot plegat forma part de l’acord assolit entre el govern i els dos edils no adscrits després de la dissolució del grup municipal de Ciutadans. Sobre els canvis en el règim econòmic de Pujola, Martí va insistir que «ha de ser la mateixa regidora qui decidirà si utilitza o no la possibilitat respecte a la seguretat social, i també si utilitza o no les dues mitges jornades que li corresponen». Des del govern van insistir que tot plegat respon a la política de «ni fer ni deixar fer» de Guanyem, als qui acusa de fer «una barreja malintencionada en la difusió de dades i opinions» i va concloure afirmant que «l’important és que la ciutadania gaudirà ben aviat d’un nou contracte de neteja».