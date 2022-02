El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona escalfa motors a la carpa del Camp de Mart amb 20.000 de les 30.0000 entrades disponibles venudes, a dos dies de l'entrena. El certamen, que obrirà portes dijous, celebra la desena edició i ho fa, en paraules del seu director Genís Matabosch, amb un "miracle". I és que l'organització ha aconseguit que els 94 artistes de 13 països diferents hagin arribat a la ciutat –amb tot el material- i que no s'hagi detectat cap cas de coronavirus. Matabosch ha explicat també que enguany han tingut molts problemes amb els visats però que, tot i que la pandèmia no ho està posant fàcil, el circ "no s'atura".

El festival, de nou, combinarà els dos espectacles, el Blau i el Vermell, i culminarà amb la gala final.