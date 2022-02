L’estat de conversació del cementiri Nou de Girona preocupa. Hi ha dèficits de construcció i la seva reparació és costosa, segons el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés. Una primera valoració apunta, almenys, al mig milió d’euros. L’equipament està situat a prop de la variant de Sant Daniel, al capdamunt d’una pujada de la carretera de Sant Feliu que comença al peu de l’antic restaurant el Capritxo. El PSC havia demanat en diverses ocasions que s’actués per evitar mals majors i en el ple d’aquest dilluns, la portaveu Sílvia Paneque, va insistir-hi:«Està en una situació lamentable a nivell d’infraestructures i de manca de material». I va afegir que «no pocs ciutadans» els hi havien mostrat la seva «indignació per la manca d’atenció» cap al cementiri Nou. Paneque va posar sobre la taula paraules del portaveu de JxCAT, Lluís Martí, que fa un any va explicar que «el cementiri és un dels equipaments fonamentals de la ciutat que vol mantenir amb unes condicions de dignitat per respecte a les persones». La representant socialista va dir que compartia la diagnosi de portaveu de Junts però que la «la realitat està molt allunyada», d’aquestes paraules.

Pel govern, el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, va assenyalar que el cementiri té «un vici de construcció des del seu inici» que fa que «el formigó es deteriori». «Es tracta d’una patologia estructural que arrosseguem des del moment en què es va fer aquest projecte», va afegir el representant del govern. L’equipament es va construir entre el 1900 i el 1991. Restriccions i limitacions Terés va explicar que «la subsanació» de l’equipament rondaria el mig milió d’euros i que caldrà plantejar-se com es podran fer les reparacions, que analitzant més a fons encara podrien ser més costoses. En tot, cas, va dir que si detectessin problemes de seguretat per la gent que va al cementiri es plantejarien «restriccions i limitacions d’accés a la zona». El PSC denuncia l’estat "lamentable” del cementiri nou de Girona Els socialistes van denunciar fa unes setmanes les «condicions de deficiència estructural i de conservació» del cementiri Nou i van alertar que «alguns punts són perillosos i poden ocasionar danys personals». Lamentaven que no es fes cap actuació preventiva. L’equipament és obra del gabinet Escribà&Nadal que segons consta a la memòria del treball del web Arquitectura Catalana.Cat van ser apartats de l’execució del treball i ells mateixos consideren que el resultat va ser «unes dependències desaprofitades» i que és l’obra es «va limitar a restituir un espai natural malmès pel traçat de l'N-II».