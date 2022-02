La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) ha presentat aquest dimarts el seu pla estratègic 2022-2025, amb el qual es llança a rescatar i activar el talent dels joves de tot el territori espanyol per generar, amb les seves habilitats, un «impacte positiu» i millorar el futur de la societat. Així ho ha assegurat el director general de l'FPdGi, Salvador Tasqué, en la presentació del nou full de ruta d'aquesta entitat, que va néixer el 2009 per promoure el desenvolupament professional dels joves d'entre 18 i 25 anys, a través dels seus programes i de les activitats. Apostar pel talent de la joventut és l'objectiu d'aquesta fundació, que compta des dels seus inicis amb el suport de la Casa Reial i que pretén formar joves amb lideratge en competències del futur, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional.

La Fundació vol ser així un «referent» d'una comunitat de joves espanyols que volen liderar el seu desenvolupament personal i professional per generar un «impacte positiu» en la societat, a més de ser una «eina útil» perquè puguin «transformar les seves preocupacions en oportunitats», apropant-los al mercat laboral. Entre els seus programes i activitats destaca el denominat 'Tour del Talent', una iniciativa que comença aquest any i que es desenvoluparà anualment a diferents regions del país generant a cadascuna d'elles una «potent i dinàmica» agenda d'activitats que impulsin el talent dels joves. En concret aquest any es realitzarà a Màlaga (del 7 al 10 de març), a Guadalajara (el 23 i 24 de març), a Logronyo (els dies 6 i 7 d'abril), a Palma (26 i 27 d'abril) i acabarà a Girona el 9 i 10 de maig. A cadascuna de les ciutats es lliurarà un premi: l'Arts i Lletres (Màlaga), Empresa (Guadalajara), Social (Logronyo), Recerca Científica (Palma) i l'Internacional a Girona. Un altre dels programes destacats que promou la Fundació Princesa de Girona és el denominat 'Generació de docents', l'objectiu del qual és formar professors en noves competències, que no calen en el sistema educatiu actual, però són necessàries, per traslladar-les posteriorment als joves.