Fira de Girona treballa amb la idea de tornar a l’escenari de l’any 2019, encadenant esdeveniments un darrere l’altre. L’any 2022 ha arrencat amb la pista de gel i una assistència més que notable d’usuaris i recentment ha estat part dels espectacles del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or. Properament hi haurà un esdeveniment dels premis de la revista Enderrock i a continuació serà el torn del Fòrum Gastronòmic (que va canviar les dades de l’any passat per aquestes), que arrencarà el 13 de març i que durant tres dies acollirà desenes d’expositors, tallers i conferències de cuiners de renom.

Posteriorment hi haurà l’Expojove per ajudar els estudiant a decidir sobre els seus estudis. Una de les novetats serà la Fira del Blockchain que l’any passat es va fer al Parc Científic i Tecnològic i l’exitós congrés Wast In Progress, sobre residus i medi ambient, que es farà a meitat del mes de maig. I el Festivalot, el festival de música infantil i familiar. «Amb això ja som al mes de juny que des de pràcticament ara s’aniran encavalcant-se els muntatges i desmuntatges», exposa la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat. L’única parada que hi haurà en aquest primer semestre serà durant els deu dies de Temps de Flors. «És una molt bona arrencada d’any», manté Cunyat. Per la segona part de l’any s’estan preparant un parell d’esdeveniments entre juny i setembre, que solen ser els mesos «fluixos» de Fira de Girona. I a partir de l’octubre hi haurà el Girocòmic, la Fira de Mostres i Tot Nuvis i la pista de gel. «A nivell d’esdeveniments recuperem el calendari del 2019, un any amb molts esdeveniments», indica Coralí Cunyat. «Una altra cosa és que aconsegueixin el cent per cent de participació que hi havia abans», apunta.

La directora de Fira de Girona admet que podria haver-hi alguna fira deficitària o amb menys ingressos que abans perquè els esdeveniments són molt més cars per la transformació digital, tenint en compte que ara les fires inclouen plataformes digitals de promoció, controls d’aforament amb càmeres d’intel·ligència artificial o codis QR per entrar . «Són protocols que ens han obligat a implantar durant la pandèmia i que han vingut per quedar-se i suposen més costos», assenyala Cunyat.

L’any 2021 només es va fer el Girocòmic, la fira de Mostres i la pista de gel. La resta de l’any, fins al setembre, el palau firal va destinar-se a acollir persones sense sostre i al pla de vacunacions massives. Això va provocar algunes pèrdues encara per definir perquè no s’ha aprovat el tancament dels comptes. Això sí, seran molt inferiors a la del 2020, amb tot tancat i el personal afectat per un ERTO.