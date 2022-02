Primera reunió per tractar sobre la possibilitat de tallar en hores concretes la carretera d’accés al santuari dels Àngels als vehicles a motor. De la trobada celebrada a l’Ajuntament de Quart pràcticament tothom va sortir amb deures a fer. Mou-te en Bici farà un projecte per aclarir quin calendari seria l’òptim per fer els talls. Xavier Corominas, en nom de Mou-te en Bici, sempre ha defensat el primer diumenge de mes, de les vuit del matí a les dotze del migdia. Ara l’entitat preveu iniciar una recollida de firmes.

El Servei Català de trànsit estudiarà si jurídicament és viable fer aquest tall temporal. La Diputació, mentrestant, ha instal·lat comptadors que registren el pas dels vehicles per diferents tipologies (diferenciant bicicletes i cotxes). La dada pot ser important per avalar la decisió final. Des de l’Ajuntament de Quart hi ha el compromís de reunir-se amb els representants polítics de Sant Martí Vell i de Girona, que ahir no van poder enviar cap representant. També s’hauria de parlar amb possibles veïns i negocis afectats. A la trobada també hi havia un representant de la Federació Catalana de Ciclisme.

Corominas va valorar ahir com a molt positiva la trobada per tal de no deixar aparcada una proposta que volta des de fa mesos. D’aquí a un temps hi haurà una segona trobada entre tots els implicats per posar en comú la feina feta. Corominas va ressaltar que la idea del tall temporal del vial podria tornar a situar les comarques gironines com a pionera a l’Estat, com ho va ser, en el seu moment la implantació de les exitoses vies verdes que es va impulsar des de la demarcació.