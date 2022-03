El Fòrum Gastronòmic torna aquest març a la ciutat de Girona amb una extensió de 7.000 m², 120 expositors i una previsió d'atraure a 15.000 visitants. Aquest dimecres s'ha presentat la programació d'aquest congrés centrat en la gastronomia professional, que comptarà amb cuiners rellevants com ara els germans Roca, Ada Parellada, Jordi Cruz o Paco Pérez. Aquest any, coincidint amb el 15è aniversari de la primera edició a Girona, el Fòrum Gastronòmic estrenarà sessions monogràfiques dedicades a l'steak tartar, el pastís de formatge o la xocolata. Per altra banda, el dilluns es farà un sopar solidari al Celler de Can Roca de la mà de Joan Roca, Massimo Bottura i Mauro Colagreco. Tots els ingressos del sopar es destinaran al Trueta.