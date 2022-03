L’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, celebra la quarantena edició de la seva primera campanya gastronòmica, la Setmana Gastronòmica, del 4 al 15 de març. Els organitzadors posen de relleu que és la «mostra gastronòmica més antiga de Catalunya». Des de l’entitat van explicar que «s’ha aprofitat celebrar la Mostra coincidint amb el Fòrum Gastronòmic», fruit de la col·laboració entre ambdues entitats, per tal que «els establiments d’allotjament i de restauració puguin participar de forma activa al Fòrum Gastronòmic, potenciant així una setmana de gastronomia a la ciutat».

Després de dos anys sense poder-se celebrar, la 40 edició de la Setmana Gastronòmica compta amb més de trenta establiments de Girona. Els restaurants, alguns amb llarga història a la ciutat, d’altres de nova obertura, mostraran «l’essència de la seva cuina amb menús originals i variats», segons va exposar el president de l’associació, Josep Carreras.

Com a novetat, a més de participar restaurants amb menús especials de Setmana Gastronòmica, també hi participaran hotels de la ciutat oferint descomptes durant els dies de la campanya. També es podrà degustar un menú a quatre mans al restaurant Mimolet el 13 de març per sopar de la mà del xef del restaurant Mimolet, Christian, i del xef del restaurant Occi, Sergi.

L’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona llança la campanya amb una nova pàgina web w, que té com a objectiu aconseguir la major visibilitat possible, per tal de difondre la informació sobre els seus associats així com les campanyes i esdeveniments que organitza al llarg de l’any.