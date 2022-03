La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, va anunciar ahir que, gràcies als fons europeus Next Generation, el Govern preveu actuar en la rehabilitació de prop de 5.700 habitatges d’arreu de les comarques gironines. En un acte celebrat a Girona amb representants de les entitats socials, Cervera va anunciar que, en total, el seu departament destinarà 397 milions a l’àmbit d’atenció a les persones i invetirà 640 milions en polítiques d’habitatge.

Cervera va oferir ahir a Girona la conferència Més drets, més oportunitats, durant la qual va dibuixar quines seran les principals línies d’inversió que preveu el departament de Drets Socials amb els fons europeus Next Generation. Cervera va destacar que la seva conselleria serà una de les que rebrà més fons d’aquest programa europeu: concretament, 1.037 milions, que segons va indicar «contribuiran a accelerar la transformació social del país que impulsa el Govern i millorar la vida de les persones».

Entre moltes altres, una de les línies d’actuació prioritàries està relacionada amb l’àmbit de l’habitatge. Cervera va explicar que els fons Next Generation, d’una banda, serviran, d’una banda, per «revertir el dèficit estructural de lloguer assequible amb un increment del parc públic d’habitatge social», i per l’altra, «apostar per la rehabilitació d’edificis i llars amb la mirada posada en l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic». En el cas de la rehabilitació, Cervera va destacar que es podran rehabilitar fins a 65.000 habitatges fins l’any 2026 a tot Catalunya, uns 5.700 dels quals a les comarques gironines.

Les actuacions de la Generalitat en aquesta matèria es concentraran principalment en quatre línies d’ajuts, que es gestionaran mitjançant diverses convocatòries de subvencions, les bases de les quals es publicaran el març i podran sol·licitar-se a partir del mes de maig.

Segons va detallar Cervera, les persones beneficiàries seran principalment les comunitats de propietaris, persones propietàries o usufructuàries dels habitatges, les administracions públiques (en el cas d’habitatge públic), les societats cooperatives, i les empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis residencials. Les quantitats de la subvenció -entre el 40 i el 80% del cost de l’actuació- variaran en funció de l’estalvi energètic, amb imports entre 6.300 i 18.800 euros per habitatge.