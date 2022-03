Girona ha reivindicat una "normalitat feminista" en el marc de la celebració del Dia Internacional de la Dona del proper 8 de Març. En un acte a l'Auditori Josep Irla, la consellera de Feminisme, Tània Verge, ha recriminat les desigualtats que segueix patint el col·lectiu de dones. A tall d'exemple, Verge ha lamentat que elles cobren 6.000 euros menys l'any que els homes.

"Aquesta normalitat patriarcal el que fa és coartar la nostra llibertat. Per això feminisme es molt més que igualtat, és un clam de llibertat. Totes aquestes situacions de desigualtat i discriminació les vivim quotidianament les dones, per tant, no ens serveix tornar simplement a la normalitat", ha assenyalat Verge entre aplaudiments dels assistents.

L’acte, conduït per la periodista Rosó Feliu, s’ha iniciat amb el parlament de la delegada del Govern de Catalunya a Girona, Laia Cañigueral, que ha compartit que el Dia Internacional de les Dones “posa de relleu la suma d’esforços i la feina inqüestionable que s’ha fet per avançar vers la igualtat, però sobretot, aquest 8M ens ha de servir també per subratllar que encara ens queda molt per camí per fer. El masclisme perdura i és molt present en el nostre dia a dia”. Cañigueral ha afegit que “per erradicar-lo hem d’impulsar polítiques valentes i fer pedagogia en tots els àmbits de la nostra societat”. En aquest sentit, el paper de les institucions amb el Departament d’Igualtat i Feminismes al front és clau, com també ho és el de la societat civil.

La lectura de la Declaració Institucional del 8M ha anat a càrrec de cinc dones vinculades a la igualtat feminista a les comarques gironines, que han compartit les seves experiències vitals. Imma Sau Giralt, nascuda a Barcelona, és referent en la formació contra les mutilacions genitals femenines dins l’àmbit sanitari. També hi ha participat Carmen Avila Pérez, nascuda al Baix Empordà, i que ha compartit la seva vida dedicada al món de la pesca que, una professió "invisible" per a les dones.

Vanessa Apablaza, nascuda a Xile, va iniciar la seva transició als 16 anys i s'ha erigit com un dels referents del col·lectiu LGTBI+ de Girona i ha reivindicat el col·lectiu. També hi ha participat Jenissa Lagos que ha explicat el procés de migració que ha fet fins poder arribar a Girona.

Finalment, Carme Bosch Amblas, nascuda a Salt, ha lluitat pels drets de la classe treballadora des dels anys 70, participant en la creació del sindicat CCOO a Girona i formant part de la Secretaria de la Dona del sindicat