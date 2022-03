Un setè pis d’un edifici del carrer Santiago Sobrequés al barri de Sant Narcís. Aquesta és la primera adquisició d’un habitatge per destinar-lo a «emergència habitacional» que ha culminat l’Ajuntament de Girona en aquests tres primers mesos d’any. La Junta de Govern del passat divendres va acordar la compra del pis, propietat de l’empresa «Dorine Properties 2019 SL», a canvi de 132.000 euros exercint el «dret de tanteig i retracte». El pis, de vuitanta metres quadrats, forma part del conjunt de 54 pisos que el govern municipal va anunciar el passat octubre que compraria per reforçar el seu parc públic d’habitatge. En els mesos del 2021, l’ajuntament gironí va poder completar les compres de dotze pisos. Així, en total, 13 dels 54 anunciats en un pla que compta amb un pressupost de 3.363.624,59 euros destinats a la compra i 881.037,86 per les possibles reformes necessàries per posar-los a punt. Abans d’acabar el 2021, també es va completar la compra de 12 aparcaments, dels 24 anunciats, i de dos locals. En el seu moment, els responsables municipals preveien que la compra dels 54 pisos estaria enllestida durant el primer trimestre d’aquest any. Una previsió que, amb 13 pisos comprats a 9 de març, sembla difícil de poder complir.

El preu al qual s’ha comprat el pis del carrer Santiago Sobrequés, 132.000 euros, és més elevat que el que sol ser habitual en aquestes operacions. Però, tot i això, aquest import per sota de la valoració que els tècnics municipals van fer de l’habitatge: 143.920 euros. I, de la mateixa manera, la inversió per posar-lo a punt no serà elevada segons la mateixa valoració: 2.510 euros. En el seu moment, l’Ajuntament de Girona va explicar que els 54 habitatges que es comprarien tenien un preu mitjà de 62.289,34 euros i una superfície mitjana de 69,25 metres quadrats. A l’octubre, quan van anunciar el pla, el vicealcalde de Girona Quim Ayats, i la regidora d’Habitatge, Annabel Moya, van destacar que, després de molts anys sense inversions en aquest camp, el parc públic d’habitatge de la ciutat creixeria un 23% de cop quan s’haguessin completat les compres. «Creiem necessari donar un impuls en l’àmbit de l’habitatge, perquè ara més que mai hem de garantir aquest bé essencial que és el dret a l’habitatge, i això s’aconsegueix millorant les polítiques socials». Dels 54 habitatges previstos en el pla, 29 són a Santa Eugènia, 10 a Pla de Palau (on hi ha un edifici sencer), 6 a la Devesa (també hi ha un edifici sencer), 3 a Sant Narcís, i un al Barri Vell, Pont Major, Vila-roja, Domeny, Can Gibert del Pla i Montilivi.