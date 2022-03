La present edició del Fòrum Gastronòmic de Girona s’ha plantejat també com un espai de difusió i reflexió al voltant del món de la cuina. Per aquest motiu, s’han dissenyat cinc àgores i espai de debat pensat per als professionals. El fòrum disposa d’un gran prestigi i amb aquesta voluntat es vol reforçar més encara aquest esperit. Les àgores porten els títols de Sala, Bacus, Culinària, Dolça i Empresa.

A l’espai de Sala es parlarà del «servei de sala, l’atenció al client i noves tècniques perquè els comensals gaudeixin d’experiències excel·lents, en tots els sentits», segons consta al programa oficial. Pel que fa a l’àgora Bacus l’objectiu és tractar els secrets del «vi i les begudes espirituoses explicats per grans professionals de l’enologia, viticultura, sommelieria». Seran en forma de diàlegs entre productors i prescriptors que compartiran amb el públic les seves experiències. Un altre espai de reflexió porta el nom de Culinària. En aquest cas, es tracta de difondre «tècniques emergents, productes disruptius i innovacions que aviat formaran part de tot allò que envolta el món de la cuina», s’explica a la presentació. Finalment, hi ha previst al llarg dels dies del congrés dos espais més: Dolça i Empresa. En primer lloc, seran sessions «protagonitzades per grans especialistes del món de les postres, on conèixer les últimes propostes i creacions dels millors pastissers del panorama internacional» i en l’espai empresa està previst la intervenció de professionals de la restauració i la gestió empresarial hostalera que «abordaran temes d’actualitat des de diferents punts de vista». Des de l’organització es destaca que la formació i la innovació «continuada del sector seran dos dels pilars més importants a l’edició d’enguany» i s’anima a tots els professionals del sector a participar-hi, ja que és una oportunitat única per conèixer de primera mà l’experiència de gent del sector de gran renom i prestigi. En aquest marc també s’inclou l’espai perquè es presentin en públic projectes innovadors en el camp de la gastronomia i altres sectors relacionats. El fòrum pot ser una bona plataforma per donar a conèixer nous negocis. També hi ha lloc pels concursos. En aquest cas, s’ha convocat el concurs de sommeliers i la prova per escollir el millor creador de xuixos, un dels productes dolços més arrelats a la ciutat de Girona. El concurs de sommeliers serà el dilluns 14 a l’Aula de Tast del congrés, però cal tenir en compte que està reservat a professionals i es farà a porta tancada. La cloenda del fòrum serà el dia 15 a l’Auditori a partir de les 6 de la tarda.