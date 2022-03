A més dels tallers de cuina i presentacions de nous productes que ja són habituals al Fòrum Gastronòmic, enguany també hi haurà un sopar benèfic al Celler de Can Roca. Es tracta d’un àpat que es farà el dilluns 14 de març i els plats estaran elaborats pels xefs Joan Roca, Massimo Bottura i Mauro Colagreco. La tarda del mateix dimarts els tres cuiners faran una ponència al fòrum. Joan Roca va anunciar durant la presentació de la present edició, celebrada fa uns dies al Mas Marroch, que tot el que es recapti amb aquest sopar anirà a la unitat de neurocrítics de l’hospital Josep Trueta de Girona i servirà com a «homenatge per a la sanitat pública i especialment als treballadors de l’hospital gironí». El cuiner del Celler de Can Roca va detallar que aquesta iniciativa sorgeix després que la seva filla tingués un accident de trànsit i hagués d’ingressar al Trueta. «T’adones de la professionalitat i la qualitat de l’assistència sanitària pública», va afegir Roca.

La intervenció dels tres cuiners que han ostentat en alguna ocasió el títol de tenir el millor restaurant del món és un dels moments més esperats d’aquesta edició. Són considerats els tres grans tenors de la cuina a nivell mundial i és tot un privilegi tenir-los en aquesta ocasió a la ciutat de Girona. Segons han avançat els organitzadors es tracta d’una de les sessions més mediàtiques del congrés, ja que els tres anomenats Best of the Best oferiran una ponència magistral on parlaran de la cuina com a eina de conscienciació social i transformació ambiental. Durant la presentació també es va anunciar que el congrés serà la seu de quatre grans sessions de diàlegs entre professionals de la cuina i la sala, per abordar temàtiques que preocupen al sector com «ara els horaris dels restaurants i la manca de personal, els relleus generacionals, la implementació de la creativitat als negocis de restauració i la importància de la coordinació entre cuina i el personal de sala, que atén directament els clients». Amb l’objectiu de reivindicar la professionalitat d’aquesta figura tan essencial en un negoci de restauració fa uns dies es va presentar la nova Associació de Professionals de Sala, la primera a Catalunya i que agrupa aquest col·lectiu.