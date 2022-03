El triestrellat cuiner gironí Joan Roca va recordar durant la presentació que el congrés gastronòmic s’ha convertit en «una plataforma» per ensenyar i explicar tot el que es fa en el món de la restauració a la demarcació de Girona. El xef del Celler de Can Roca va assegurar que Girona és una zona «envejable» per a molts cuiners i restauradors per la qualitat que hi ha en les cuines de la demarcació i també pels productes que es produeixen.

Per mostrar part dels nous productes que els emprenedors estan creant, el Fòrum Gastronòmic estrenarà un espai per a start-ups i empreses innovadores. En aquest espai, els emprenedors tindran un quart d’hora per exposar els seus projectes als assistents i aconseguir inversió per tirar-los endavant. Es tracta d’una manera molt efectiva de compartir les seves idees en un marc tan destacat com és el fòrum. Els organitzadors van destacar precisament que «una altra de les apostes del nou Fòrum Gastronòmic és l’àrea d’innovació, nous productes i start-ups, amb un programa que contempla diverses presentacions de nous negocis innovadors del sector de la restauració». També hi haurà concursos de sommeliers i per escollir el millor creador de xuixos. Un altre espai que estrenarà el congrés gastronòmic és el de debats. Es plantejaran diversos reptes que han detectat que inquieten a empresaris i treballadors del sector per buscar possibles solucions. El debat sobre la formació El primer debat parlarà dels horaris dels restaurants, el talent dels treballadors, la formació i la remuneració del sector. En el segon debat es parlarà dels relleus generacionals en els negocis i en l’últim s’abordarà com millorar l’experiència del client a la sala dels restaurants. En aquesta jornada, es presentarà una associació que s’acaba de crear sobre el personal de sala en establiments gironins. Aquesta se sumarà a les poques organitzacions professionals de treballadors de sala que hi ha en tot l’Estat. A més, els membres de l’associació han avançat que crearan un còctel especial pel Fòrum Gastronòmic.