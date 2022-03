Aparcar a Montilivi té barra lliure menys quan hi ha futbol

La mobilitat al voltant del campus universitari de Montilivi té dos o tres escenaris ben diferents. En dies laborables hi ha cotxes aparcats a tot arreu. Barra lliure. Estacionats i mal estacionats. Els caps de setmana hi ha molt més espai a la via pública. A no ser que hi hagi futbol. Llavors hi ha una nova invasió. Aquestes acumulacions de vehicles als carrers del barri, d’universitaris o aficionats al futbol, es fa davant la mirada normalment pacient dels veïns.

Els dies laborables hi ha cotxes amb les rodes a sobre de les voreres, en espais per reservats per deixar-hi motocicletes, en cruïlles o ocupant part de passos de vianants. Si poguessin, els conductors farien castells posant els cotxes un sobre els altres. També hi ha fileres de turismes en carrers de doble sentit on no està permès deixar-hi cap vehicle en cap lateral perquè impedeix el pas de dos cotxes al mateix temps. Però hi aparquen un darrere l’altre. Succeeix a carrers com Tosa d’Alp o Salvador Ferrer.

No tots els llocs però estan habilitats per deixar-hi el vehicle i hi ha el risc de sanció. A vegades deuen prevaldre màximes de l’estil de «no multaran tota la fila» o «hi aparco cada dia i mai m’han sancionat». Tant hi fa si perjudiquen la visió d’altres conductors, o la mobilitat de vianants que potser van amb cadires de rodes, cotxets o es mouen amb dificultat. No hi he vist mai cap policia», assegura un veí. La majoria de vehicles són de gent que va a la universitat i aparquen on poden o on volen. Això sí, a prop de les seves facultats. Òbviament, són espais gratuïts perquè en aquest sector, no hi ha places d’estacionament.

Com antigament a les Pedreres

La situació a Montilivi és similar a la que fa uns anys es reproduïa diàriament als carrers de la muntanya de les Pedreres. Allà hi ha el campus del Barri Vell de la UdG i està relativament a prop del centre de la ciutat. Molts dels residents aparquen el seu cotxe al garatge privat. Quan eren carrers d’aparcament gratuït, es vivia una invasió de vehicles que deixaven els carrers saturats. Es veien turismes aparcats, fins i tot, en marges de camps i, com no, ocupant parcialment voreres, passos de vianants i espais reservats. Molts veïns de la zona es queixaven que no podien ni passar i la problemàtica es debatia periòdicament al ple municipal quan un regidor es feia ressò de les queixes veïnals. Tot plegat va alleugerir-se amb la implantació de l’àrea verda d’aparcament. Els residents de les Pedreres, el Barri Vell i alguns del carrer del Carme gaudeixen d’un preu molt reduït per deixar-hi el vehicle, els gironins paguen un preu intermedi i els forans, com una zona blava. Hi ha 151 places d’aparcament d’aquest tipus.

Tant per accedir al campus del Barri Vell com a Montilivi hi ha un seguit de línies d’autobús i els estudiants tenen un carnet denominat «targeta UdG» que els hi permet fer 380 viatges en les línies de TMG per 115 euros.

Els dies de partit

La diferència entre els carrers de les Pedreres abans de la implantació de l’àrea verda d’aparcament i de Montilivi és el futbol. En el segon barri, cada cop que hi ha un partit del Girona, s’impedeix l’estacionament tot el dia en determinats punts i des d’hores abans i fons a la finalització del partit, hi ha una nova invasió de vehicles d’aficionats que van a veure el partit. En aquest cas però, sí que hi ha queixes per multes. En els darrers partits del Girona hi ha hagut persones que havien anat al camp que en acabar el partit s’han endut la sorpresa d’una denúncia de la policia municipal per deixar el vehicle en un punt no habilitat. I han mostrat la seva fúria a les xarxes socials demanant comprensió.

Han desaparegut les exitoses línies d’autobús que amb el Girona a primera divisió portava els aficionats des del centre de la ciutat fins al camp i que posteriorment els retornava. I les grans bosses d’aparcament gratuït, segurament són massa lluny.

campi qui pugui. 1 Una filera de cotxes al carrer Tosa d’Alp, un vial amb un carril per sentit on els vehicles aparcats n’ocupen tot un. 2 Cotxes aparcats en una rotonda a tocar de les facultats.

3 Un vehicle estacionat en un espai reservat per a motocicletes. F