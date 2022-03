La inesperada sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·lant la Zona de Baixes Emissions de Barcelona ha fet aixecar les orelles a totes les ciutats que, com és el cas de Girona, estan obligats a tenir en funcionament la seva pròpia ZBE l’any vinent. De moment, des de la plaça del Vi han «frenat una mica» la licitació del primer estudi previ a la seva implantació a l’espera de com evoluciona el cas de Barcelona per «saber exactament com enfocar-ho». En qualsevol cas, tot i la sentència del TSCJ, les Zones de Baixes Emissions acabaran sent una realitat, perquè arriben per una llei de la Unió Europa, i Girona no en serà una excepció. Encara que des del govern municipal es consideri que la qualitat de l’aire de la ciutat ja és bona. «Si la Zona de Baixes Emissions és per millorar l’aire, a Girona no ens caldria», assegura la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, basant-se en els estudis municipals sobre la qualitat de l’aire de la ciutat. Ara bé, la regidora té clar que l’hauran de posar en marxar igualment l’any vinent: «Ens obliguen, d’acord, però mirarem de fer-ho que tingui la mínima afectació als veïns i les veïnes».

Sureda reconeix que «no sabria dir quina alternativa a la Zona de Baixes Emissions es podria aplicar», però pensa que, en el cas de Girona, ni és «necessària per arribar a uns estàndards de qualitat d’aire que ja tenim» i que, a més, «ens hauríem de preguntar aquesta responsabilitat de millorar la qualitat de l’aire als veïns». En aquesta línia, la regidora de Mobilitat sosté que, en canvi, «si l’objectiu fos renovar el parc de vehicles, una Zona de Baixes Emissions pot ser una bona opció, però llavors el que ens hauríem de preguntar és si és convenient fer-ho tant perquè hi ha gent que no es pot permetre canviar de cotxes com perquè potser estem en un moment sense suficient disponibilitat de cotxes nous pels qui sí s’ho podrien permetre».

A diferència del que es va decidir a Barcelona, on els cotxes més contaminants tenen prohibit entrar en un perímetre molt extens, a Girona encara no hi ha res. La sentència del TSJC ha provocat que s’encari amb menys urgència la licitació de l’estudi sobre la limitació de les càmeres, però el tema de les possibles restriccions encara està en una fase molt incipient. «És una ordenança i, per tant, tenim més temps a diferència de l’estudi que va lligat a una subvenció europea», aclareix Sureda que, tot i això, reitera que la voluntat del govern municipal passa per minimitzar l’afectació als veïns: «Volem tenir en compte tots els actors que es veurien afectats per saber quines necessitats tenen i quines mesures podem aplicar; per exemple, a Barcelona es va fer una moratòria d’un any per a vehicles de transports de mercaderies».

L’estudi sobre les càmeres

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la Zona de Baixes Emissions de Barcelona ha provocat que Girona no tingui pressa per fer cap pas definitiu en els tràmits per posar la seva en funcionament. «És clar que ens miràvem la Zona de Baixes Emissions de Girona, perquè és l’única que tenim a prop i no hi ha cap més referent», reconeix Sureda. La regidora explica que, mentre esperen per «veure com enfocar-ho», des de la seva regidoria «no és que hàgim aturat cap licitació, perquè no s’havia començat, però sí que hem frenat una mica els tràmits per a l’adjudicació de l’estudi que ha de terminar a on i és com posaran les càmeres» que hauran de controlar l’accés dels cotxes a la Zona de Baixes Emissions. Tant per aquest estudi, com per a la posterior posada en marxa de la ZBE, Girona compta amb ajudes econòmiques provinents d’Europa a través dels fons Next Generation.