La primera expedició humanitària de Bombers per Ucraïna arribarà a Girona avui a la tarda amb 46 persones refugiades.

La majoria d’aquestes persones es quedaran a la capital del Gironès, on hi tenen familiars o coneguts.

En aquesta primera expedició, que va sortir dilluns de diversos punts de Catalunya, hi han viatjat tres bombers de parcs gironins: dues bombers de Torroella i Roses i un, de Girona

L'arribada del comboi està previst cap a les cinc de la tarda al Parc de Bombers de Girona. Són set furgonetes que arriben amb 46 persones refugiades; 25 dones i 21 menors d’edat de la regió de Kharkiv.

Avui, darrer dia de viatge #1aExpedicióBxU. Tenim per davant 700 km de camí i esperem arribar aquesta tarda a Girona, el punt de trobada per distribuir les famílies als seus llocs d'acollida. La Bea, l'advocada especialitzada en refugiats, els ha assessorat abans d'arribar. pic.twitter.com/VOseMTHEjH — BombersperUcraina (@BombersxUcraina) 25 de marzo de 2022

La majoria es quedarà a Girona, on tenen familiars o amics que els esperaran al Parc de Bombers. Tots els contactes de les persones refugiades els havia facilitat l’associació d’ucraïnesos de Girona Inteli Gente. Només una família no es queda a la ciutat; Bombers per Ucraïna els durà fins a Sant Pere de Ribes, on tenen parents.

La caravana, com informen des de la iniciativa solidària, va arribar dimecres al matí als volts de Korczowa, a la frontera de Polònia amb Ucraïna. Allà a tocar, als afores de Przemyśl, hi ha un

campament de persones refugiades. L’expedició va començar el camí de retorn a Catalunya a primera hora de la tarda d’aquell mateix dia, amb 41 persones: una família que tenia previst venir a Catalunya amb el comboi va posposar el viatge perquè el fill petit estava malalt. Tot i això, i gràcies al contacte fet per un bomber de Vilafranca del Penedès, Bombers per Ucraïna va fer parada al vespre al centre de Polònia per recollir una dona, les seves dues filles i els dos néts, completant d’aquesta manera l’expedició.

Segona expedició

Bombers per Ucraïna ja està enllestint la segona expedició humanitària, que té prevista la sortida el pròxim dilluns 28 al matí i que constarà de set furgonetes. Carregaran material d’ajut humanitari als Parcs de Bombers de Girona i Mataró, i començaran el trajecte cap a Polònia als volts de migdia. En aquest comboi també hi aniran bombers gironins.