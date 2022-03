«Crec que, potser, és la primera vegada en els trenta anys que porto a l’empresa que hem arribat a un acord pel conveni sense la necessitat d’una mediació i sense que s’hagi parlat de la possibilitat de fer una vaga». El president del Comitè d’Empresa de Girona+Neta, Carles Casellas, destacava ahir la importància del principi d’acord que la «majoria sindical» havia arribat amb l’Ajuntament de Girona i FCC Medio Ambiente, els socis públics i privats de l’empresa, per renovar un conveni que estava caducat des del 31 de desembre del 2021. Un principi d’acord que, ara, la plantilla haurà de validar aquest dimarts votant en les assemblees que es faran a la conclusió dels tres torns de treball. El principi d’acord va arribar amb el vist-i-plau de la majoria del Comitè d’Empresa, integrada per tres membres de la UGT i dos de la CGT, però amb el desacord dels quatre membres de CCOO que, segons fonts de les dues bandes de la negociació, ja no van participar en la darrera reunió d’aquest dissabte.

En el cas que dimarts, la plantilla doni llum verda a l’acord, el conveni tindria vigència fins al 2024, quatre anys comptant des de final del 2020, quan va caducar l’anterior. En el darrer any i mig, les dues parts han anat parlant per pactar les noves condicions laborals de la plantilla en una negociació que es va accelerar durant els tres darrers dies. Finalment, ahir, ja sense la participació de CCOO, es va arribar a una entesa després d’una reunió que va començar a les deu del matí i va acabar ben entrada la tarda. Casellas veia «satisfactori» el punt d’acord que havien assolit am b l’Ajuntament de Girona, representat pel regidor Eduard Bersolo, i amb els directius de FCC Medio Ambiente. Això sí, Casellas va deixar clar que el conveni ara haurà de ser ratificat, en votació, per la plantilla i que si els treballadors no l’acceptessin «ens hauríem de tornar a seure a la taula» per buscar un nou acord.