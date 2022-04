El juvenil de Divisió d’Honor del Girona continua allargant la bona dinàmica de resultats per enganxar-se a la lluita per la cinquena i sisena posició (10/12 punts), després d’imposar-se per dos gols a zero, amb dianes de Sergi Solans i Iker Vázquez, al Sabadell al municipal de Vilablareix.

El primer gol va arribar a les acaballes de la primera meitat, quan Solans va superar Josep Roma per fer pujar el primer gol a l’electrònic al minut 44. Injecció de moral pels locals i cop anímic molt fort pels arlequinats. Els blanc-i-vermells van sortir endollats al segon temps, i quan tot just s’havien disputat cinc minuts, Iker Vázquez va fer el segon gol pels homes d’Àlex Marsal. L’avantatge al marcador va donar tranquil·litat al Girona, que va defensar a la perfecció tots els intents de retallar distàncies dels vallesans. Tot i tenir alguna aproximació més, el marcador ja no es va moure i el juvenil va retenir els tres punts. La victòria permet als gironins acostar-se a la lluita per la sisena posició, que ocupa precisament el Sabadell amb 44 punts, a set jornades pel final de la lliga.