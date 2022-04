Ciutadans anuncia que ha recuperat el grup municipal a Girona. la regidora Míriam Pujola, juntament amb el portaveu provincial de la formació, Héctor Amelló, ho han assegurat en una roda de premsa en base a un informe del secretari municipal.

L'Ajuntament haurà de convocar ara un ple extraordinari per tal de restituir els drets de la regidora i del grup municipal, segons han explicat. El ple es podria fer aquest mateix divendres. Això vol dir que recuperarà el dret a tenir un assessor o dos mitjos assessors, ser portaveu i assistir a diferents organismes com a tal.

El portaveu provincial ha criticat que el govern municipal i els grups de l'oposició han "intentat dilatar" tot el procés de Ciutadans per recuperar el grup, han "difós mentides" i que a més han pactat amb un "trànsfuga" (en relació a l'expulsat de Ciutadans Daniel Pamplona).

Pujola i Amelló han recordat que "mai" van acceptar cap sou per la regidora ni els assessors que li pertocaven " a canvi de res" quan va passar a ser regidora no adscrita perquè això volia dir que acceptava el rol de perdre el grup municipal quan "sabien" que recuperarien els drets.

Tot plegat enmig de la guerra entre els qui havien estat els dos regidors de Ciutadans, Daniel Pamplona i Míriam Pujola. El primer va expulsar del grup la segona abans que el partit l'expulsés.

D'altra banda, els dos representants de Ciutadans han assegurat que l'acusació de fer "despeses poc ètiques" són difamacions i que no hi ha res irregular. En aquest sentit recorden que no tenen cap advertiment dels fedetaris municipals que estiguessin fent res il·legal i ha emplaçat tots els grups municipals ha ensenyar les seves despeses i factures. Han acusat Pamplona d'haver "filtrat" les factures als mitjans i hann lamentat que parli d'"ètica" quan ha col·locat el seu germà d'assessor i "Va ser expulsat del partit per incomplir el codi ètic intern i va intentar fer fora Pujola del grup sense seguir cap reglament".