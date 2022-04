Els Manaies tornen a lliurar el penó després de dos anys

La Confraria de Jesús- Crucificat- Manaies de Girona torna a sortir avui al carrer després de dues Setmanes Santes sense poder-ho fer per lliurar, aquest cop sí, el penó de l’entitat a la persona escollida ja l’any 2020, Robert Xifre Anglada. Aquell any es va quedar sense poder custodiar la insígnia perquè va esclatar la pandèmia i la ciutat estava en ple confinament. L’any passat tampoc es van celebrar els actes de Setmana Santa per evitar massificacions en plena expansió del coronavirus per Europa.

Aquest vespre però, Xifre sí que, per fi, podrà rebre l’estendard de la seva confraria, i custodiar-lo en un balcó, un lloc visible des del carrer, tal com marca la tradició per tal que la ciutadania pugui veure el penó. Viu al número 16-18 de la Gran Via de Jaume I. El Maniple sortirà a les vuit des del castrum, la seu de Sant Lluc, i després d’un recorregut pel Barri Vell, passant pels carrers Ballesteries i Ciutadans i per la plaça del Vi (on faran figueres com l’estrella o la roda), travessaran el riu Onyar pel pont de Pedra i arribaran a Jaume I pel carrer Nou.

El pendonista, que preveu rebre el Maniple dels Manaies amb cava i dolços, tindrà la insígnia a casa fins que divendres a la tarda, els armats tornin a casa seva. Aquell dia, ell baixarà amb els membres de l’entitat i amb el penó i esperarà que, a les nou de la nit, s’iniciï la Processó de Setmana Santa per prendre-hi part amb la Confraria de Jesús- Crucificat- Manaies de Girona. Xifre lluirà la insígnia. «S’ha de portar amb la màxima dignitat, recolliment i silenci que puguem», va relatar el pendonista.

Robert Xifre va portar durant tres dècades el guió, una bandera de la confraria on hi apareix el Crist crucificat, brodat. Va començar a sortir l’any 1974. Sempre com a vesta. Només va vestir-se de manaia en una sortida especial a Albi, ciutat agermanada amb Girona. El pendonista admet que està «molt nerviós» amb l’espera d’aquests dies i indica que sent una «pena interior» per l’absència del Bisbe Francesc Pardo, que va morir fa uns dies. La màxima autoritat ecliesiàstica gironina solia assistir al lliurement del penó a casa de l’escollit. Xifre, de 81 anys, és exempleat de banca i, precisament és vicecònom del Bisbat. «Pràcticament ha coincidit la mort del Bisbe amb la processó i l’entrega del Penó, segur que ho seguirà des del cel», assenyala. «Ell s’ha avançat, ha fet la Processó abans que nosaltres», finalitza.

L’any 2013 a casa de Xifre ja es va custodiar el penó perquè la seva dona, Mercè Sagrera, havia estat escollida pendonista.