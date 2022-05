«Volem reconnectar la Fundació Princesa de Girona amb la ciutat»

Desenes de joves participen des d’avui a Girona i Salt en la darrera etapa del Tour del Talent 2022, un projecte impulsat per la Fundació de Princesa de Girona (FPdGi) amb l’objectiu d’activar el talent dels joves per a generar, amb les seves habilitats, un «impacte positiu» i millorar el futur de la societat.

El director de la FPdGi, Salvador Tasqué, assegura que la fundació té la voluntat de «reconnectar amb la ciutat de Girona». «Girona és casa nostra i l’única ciutat d’Espanya on cada any hi haurà el Tour del Talent, A més, aquí hi proclamem el premi Internacional de la FPdGi».

Explica que entre d’altres tenen el suport de l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona, La Caixa o la UNED. Admet que amb l’ajuntament fa anys que no tenen relació i que la volen recuperar de forma progressiva.

Respecte a la creació d’una Coordinadora Antimonàrquica que exigeix que la fundació marxi de Girona, Tasqué explica que «respecten totes les idees», però assegura estar «preocupat» per les «crides al boicot». «Em sembla injust que volen criticar la fundació acabin privant un grup de joves d’activitats de les que poden treure profit».

Tres jornades d’actes

La programació del Tour del Talent comença el 6 de maig amb un repte emprenedor que, durant tres jornades – 6, 7 i 10 de maig – desafiarà als assistents a presentar un projecte innovador capaç de convertir Girona en un Hub de talent internacional. L’activitat, liderada per l’emprenedor en sèrie Xavier Verdaguer, es dirigeix a persones innovadores i creatives que vulguin aprendre una metodologia disruptiva que ja apliquen amb èxit start-ups de tot el món. Els participants treballaran en equip i aprendran com crear un projecte innovador des de zero. L’equip guanyador, a més, aconseguirà una beca per estudiar a l’escola de negocis de ThePowerMBA.

Durant dues jornades s’oferiran diverses activitats amb l’objectiu d’activar i connectar el talent dels joves gironins. Una de les propostes serà un taller per entrenar les soft skills, unes competències cada vegada més necessàries per adaptar-se al mercat laboral. Guiats per Inés Bertrand, de la Fundació Junior Achievement i la col·laboració de la formadora i coach Nathalie Detry, els joves aprendran què són les soft skills i com poden ajudar-los a conèixer-se millor, treballar en equip i millorar la seva presa de decisions.

També hi haurà la sessió «empatia sota la realitat virtual: acabem amb l’assetjament escolar i el cyberbullying». Durant 60 minuts i gràcies a unes ulleres de realitat virtual i un vídeo inmersiu en 360 graus, els assistents es posaran a la pell d’una persona que pateix assetjament escolar. Amb aquesta sessió, es busca conscienciar sobre el problema de l’assetjament escolar i, en conseqüència, reduir-lo.

La pandèmia ha generat un fort impacte socioemocional. En aquest context, treballar les emocions és més necessari que mai. En aquest sentit, les jornads també inclouen un taller a càrrec de l’experta en educació emocional Cristina Gutiérrez, creadora del mètode La Granja que persegueix l’objectiu d’entrenar les competències emocionals.

L’experta en creativitat Maria Batet serà una altra de les protagonistes del Tour del Talent. El dimarts 10 de maig oferirà un taller de visual thinking on ensenyarà algunes tècniques per impulsar la creativitat dels joves.

El 9 de maig també s’oferirà un taller pràctic i participatiu on els joves descobriran les claus per conèixer la seva millor versió i trobar una feina més fàcilment. Durant aquesta sessió, es parlarà de la importància de l’automotivació, l’autocontrol, la resilencia, la proactivitat, l’empatia, l’assertivitat, l’impacte i l’influència. Una altra de les propostes serà una sessió de pensament crític a càrrec de La Fad.

Premis

El 10 de maig es donarà a conèixer el guanyador o guanyadora del Premi FPdGi Internacional 2022, que se sumarà a la llista de premiats per la FPdGi aquest any. Una llista que ja inclou l’actriu Maria Hervás, reconeguda amb le Premi Arts i Lletres; l’enginyera Elisenda Bou-Balust, Premi Empresa; la psicòloga i emprenedora social Claudia Tecglen (reconeguda en la categoria Social) i la física i investigadora Eleonora Viezzer, Premi Recerca Científica.

Al llarg d’aquest acte, també tindrà lloc una taula rodona inspiradora on es reflexionarà sobre Girona com un Hub de talent internacional i un altre panell sobre com es pot exportar talent digital des de Girona.

Tots els premis de la FPdGi d’enguany s’entregaran en una gala que es farà «a l’entorn de Barcelona» el juny o el juliol.