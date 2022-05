Les forces sobiranistes a l'Ajuntament de Girona (Junts, Guanyem Girona i ERC) han denunciat les escoltes del 'Catalangate' a diversos polítics i líders d'entitats independentistes i han demanat responsabilitats als responsables del govern espanyol en una moció aprovada en el plenari d'aquest dilluns. El portaveu de Junts, Lluís Martí, ha demanat "fins quan el PSOE abusarà de la paciència" dels independentistes i ha criticat que s'hagin negat a obrir una comissió d'investigació sobre les escoltes. Per altra banda, el PSC, Ciutadans i el regidor no-adscrit han lamentat que les tres formacions hagin rebutjat aprovar una moció acordada per bona part dels regidors contrària a l'ús de tecnologies com el software Pegasus per espiar persones.

L'Ajuntament de Girona ha aprovat una moció en contra de les escoltes a líders independentistes destapades per la revista 'The Newyorker', conegudes com el 'Catalangate'. El text ha comptat amb el suport de les formacions de Junts, Guanyem Girona i ERC. El portaveu d'Esquerra a l'ajuntament, Quim Ayats, ha reiterat que el govern espanyol depuri "responsabilitats" dels responsables d'aquestes escoltes telefòniques. Ayats creu que és important per evitar que aquesta situació "es repeteixi" i per garantir "els drets i la democràcia" de l'estat espanyol.

Per la seva banda el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, ha criticat el posicionament en contra d'algunes formacions com ara Cs o el PSC per investigar el cas. Salellas afirma que entendrien que es depuressin responsabilitats si les escoltes fossin a persones unionistes.

Per contra, el regidor del PSC, Joaquim Ruhí, ha retret a les tres formacions que no hagin tirat endavant la moció acordada per bona part dels regidors de l'Ajuntament de Girona. Era un acord en què el text condemnava "totes les escoltes il·legals a polítics, periodistes, empresaris, advocats, jutges o fiscals en els últims anys". El text, que ja estava signat, al final no va aconseguir el suport de les tres formacions impulsores. "És una llàstima", ha conclòs el regidor del PSC.

Per aquest motiu, els sis representants socialistes han votat en contra de la moció. El portaveu de Junts al consistori, Lluís Martí, ha respost a Ruhí afegint que era una "vergonya" que el PSOE no volgués crear una comissió d'investigació per anar fins al fons de la qüestió.

La portaveu de Cs, Míriam Pujola, també ha votat en contra de la moció i creu que els independentistes són uns "il·lusos" per pensar que l'Estat no utilitzaria "totes les eines que té al seu abast". Pujola ha comparat les actuacions del CNI sobre els independentistes amb la reacció "d'un cos sa per combatre qualsevol virus".