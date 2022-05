És urgent desplegar un projecte consistent per captar talent nacional i internacional; és imprescindible convertir-nos en una ciutat atractiva des de la perspectiva empresarial. Les subvencions europees ens obren un panorama de millora que ens farà guanyar capitalitat. Hem de promocionar, en definitiva, incentius perquè fer empresa a Girona sigui sempre una bona idea. Aquesta estratègia ens portarà nous valors econòmics i, al mateix temps, enfortirà la nostra armadura empresarial i ens connectarà amb un teixit econòmic més estructurat, estable i competitiu. La innovació és progrés econòmic i en el nostre temps cal tenir una atenció especial a sectors com la sostenibilitat, la indústria verda, la tecnologia i la digitalització, la projecció dels quals atrau d’una manera especial les inversions nacionals i internacionals. Hi ha molts llocs de treball en els serveis vinculats a la indústria.

Els gironins tenim l’oportunitat d’aconseguir que la nostra ciutat sigui moderna, avançada, oberta, pactista, dialogant i innovadora, tal com vaig reivindicar a l’acte de presentació del nostre projecte, el 19 de maig. Em vaig comprometre, davant de centenars de persones, a que l’Ajuntament estigui al costat del teixit econòmic i que lideri el retrobament del progrés col·lectiu. Els fets diuen - amb una contundència fora de tot dubte - que en els últims anys Girona ha perdut empenta i competitivitat. Els canvis de rumb del govern municipal no ens han ajudat i hem acumulat sorpreses, estirabots i anuncis de projectes que no s’han fet mai. L’economia vol estabilitat i, alhora, exigeix una línia d’acció estratègica que, fins i tot, ha de ser previsible.

És urgent establir una dinàmica i mantenir-la, perquè els indicadors econòmics ens adverteixen de manera molt seriosa sobre la pèrdua de competitivitat de la nostra economia. Les dades revelen que l’economia de Girona va decréixer en 302 milions d’euros de PIB; l’atur al sector turístic continua sense ser una bona dada i la població activa de la ciutat ha baixat en 639 persones. El PIB per Càpita de Girona ha retrocedit i en canvi els impostos sobre l’habitatge, l’IBI o el servei d’escombraries han crescut fins a un 15%. A més, hi ha un trist consens en la conclusió que aquests serveis són pitjors ara que fa deu anys.

A més de l’empenta econòmica i la creació d’ocupació, he insistit aquest mandat que farem la ciutat que volem posant els serveis al dia, restablint la seguretat i creant motors de creixement. I també la construirem sobre el fonament sòlid que defineix la nostra identitat. Qui ens coneix sap que els gironins i gironines som gent honesta, educada i treballadora. Aquesta és la imatge que hem construït de la nostra ciutat. Això forma part del nostre ADN i és també la nostra marca més preuada. Tal vegada per això, quan viatjo, sovint em presento com la Sílvia de Girona, tal com fan moltes persones de la meva ciutat. No és només per l’orgull de ser-ho, sinó també perquè així parlem d’una ciutat oberta, integradora, moderna, jove i dinàmica; amb gent de tota la vida i amb d’altres que hi arriben. Tots coincidim en l’important: que Girona ho té tot per ser més autèntica i esplèndida.