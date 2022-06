L'Assemblea Feminista de la facultat de Medicina i Infermeria de la UdG, un col·lectiu anomenat Les Metzines, ha denunciat públicament «abús de poder» i comentaris obscens d'un professor a les seves alumnes. Asseguren que, «des de fa bastant temps», aquest docent té «comportaments inadequats» cap a les estudiants i que els envia missatges pujats de to a través de xarxes socials. Entre els que han difós hi ha, per exemple, 'Sexyyyysss' o bé 'Ampolla... conté una paraula dins...', acompanyats de diferents emoticones. Després de traslladar l'afer a la delegada de Gènere, i que aquesta es reunís amb el professor, Les Metzines lamenten que tot i que l'any vinent se l'aparti de la docència, no s'han pres «accions directes de caràcter punitiu».

Segons ha fet públic Les Metzines a través d'un post a Instagram, aquest professor de la facultat de Medicina «té comportaments inadequats cap a les alumnes des de fa bastant temps». L'Assemblea Feminista explica que el docent comença a seguir «sistemàticament» les universitàries per Instagram i respon a les històries que hi pengen amb qualificatius com 'que guapa' o 'que sexy' i altres comentaris inadequats. Les Metzines expliquen que diverses companyes de facultat els hi van fer arribar captures de pantalla amb missatges pujats de to, i que davant d'això van decidir posar el cas en coneixement de les delegades de Gènere. A la publicació d'Instagram que han fet pública, recullen alguns d'aquests missatges. Tots s'acompanyen amb emoticones que riuen o piquen l'ullet.

'Nerviosa? No home, ara que ja has sortit del grup de càrdio... Ja no t'has de posar nerviosa'; 'Disfruta guapíssima? No dius res més'; 'Molt guapa... Però descansa una mica' o 'Sexyyyysss' són alguns dels missatges. Entre aquests, també hi ha una conversa pujada de to. 'X l'ampolla??? O pel que conté...?', diu el professor de Medicina a una alumna. I quan ella li respon 'Jaja suposo que per les dues coses', ell contesta: 'Ampolla... conté una paraula dins...'.

Segons concreten Les Metzines, després de fer arribar la seva carta de denúncia, la delegada de Gènere es va reunir «a porta tancada» amb el degà de la facultat i el professor. «No hem iniciat cap tràmit legal, perquè per fer-ho es necessita que la denunciant s'identifiqui amb noms i cognoms, i tots els testimonis aportats són anònims», explicita l'associació feminista. Després de la reunió, i com expliquen, se'ls va traslladar que la visió del professor era que «s'havia tractat, en tot moment, d'un malentès». «Per part de la facultat no s'han pres accions directes o de caràcter punitiu envers el seu comportament», lamenten Les Metzines, que també precisen que, malgrat això, «el seu departament mèdic ha decidit apartar-lo de la docència l'any vinent per raons d'organització interna».

Mesures «insuficients»

L'associació feminista, que no fa públic el nom del professor perquè així els ho han demanat, creu que les mesures adoptades per la facultat de Medicina són «insuficients». Expliquen que, com que la resolució d'apartar-lo de la docència no és vinculant, el professor podria tornar-la a reprendre «en qualsevol moment». I diuen que, tot i que l'any vinent no doni classes, «probablement continuarà en contacte amb les alumnes mitjançant les pràctiques clíniques».

«De moment, tampoc s'ha fet cap mena d'intervenció de caràcter formatiu per corregir aquestes actituds», expliquen Les Metzines, que subratllen que continuaran treballant per garantir «que aquesta situació no es repeteixi i que, si és així, s'activin els circuits necessaris per protegir les persones afectades». «Rebutgem qualsevol conducta masclista que suposi un avís de poder per part del professorat, i continuarem lluitant perquè la universitat sigui un espai de seguretat per a totes», conclouen.

No sancionar des de l'anonimat

En referència a aquest cas, des de la UdG asseguren que la universitat «davant denúncies anònimes com aquestes, lamentablement no pot actuar». «Es pot continuar fent sensibilització, informació, pedagogia, però no sancionar ningú des de l'anonimat», subratllen.