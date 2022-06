Des d’aquest passat dimecres fins al 17 de juny, les persones de 18 a 35 anys poden tramitar un «bo jove» d’habitatge que, segons Annabel Moya, «amb el topall de 650 euros no reflecteix la realitat i deixa poc marge a la ciutat de Girona, considerat municipi d’habitatge tens» perquè, amb les condicions actuals «aquesta ajuda no té un efecte redistributiu i no dona resposta a tot el jovent que la pot sol·licitar». Durant el primer dia de tramitació del bo jove, a la ciutat de Girona es van presentar 613 sol·licituds, 33 de les quals presencials i 580 de manera telemàtica. Pels pròxims dies ja hi ha 54 cites prèvies demanades. «Durant el primer dia de tramitació del bo jove no hi ha hagut cap col·lapse del sistema ni aglomeracions gràcies al sistema de cita prèvia previst», detalla Moya per a qui «si s’ha de fer política d’habitatge, ha de ser amb cara i ulls, i centrada en el nostre jovent i en les famílies joves».

Al llarg del mes de maig, des de la regidoria d’habitatge s’ha impulsat una campanya a xarxes socials per donar informació sobre el bo jove i per sensibilitzar de la necessitat d’estar empadronat al municipi per poder tramitar l’ajut. Moya detalla que «ens hem anticipat informat el jovent de la ciutat a través del seu principal mitjà de comunicació, per apel·lar-los a sol·licitar el bo jove de lloguer.» Per la seva banda, el vicealcalde Quim Ayats considera que «hem de fer polítiques d’habitatge per poder garantir l’accés a l’habitatge i perquè el nostre jovent no es vegi obligat a marxar de la nostra ciutat; el bo jove hauria d’arribar tots els joves i ara no es donen aquestes condicions».