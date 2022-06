La Universitat de Girona i el centre tecnològic Eurecat impulsaran les tecnologies d’impressió 3D i de fabricació digital mitjançant la creació del 3Digital Manufacturing Lab Girona (3DML), un espai col·laboratiu que generarà noves tecnologies i coneixement en el territori, en l’àmbit industrial, social i de la recerca. En aquesta línia, la col·laboració permetrà la transferència de coneixement en tecnologies de manufactura i en el desenvolupament de noves tecnologies i sistemes de fabricació avançats, des de la unitat especialitzada en sistemes avançats de fabricació d’Eurecat als grups de recerca de la UdG, per donar resposta conjuntament a les necessitats d’innovació del teixit industrial de la ciutat i de les comarques de Girona. El 3DML Girona tindrà la seu en el Parc Científic i Tecnològic de la UdG i comptarà amb altres espais dotats de maquinària a l’edifici Giroemprèn.

El conveni el van subscriure pel director general Corporatiu i d’Operacions d’Eurecat, Xavier López, i pel rector de la UdG, Quim Salvi, per a un període de quatre anys. L’acte de signatura va comptar també amb la participació del vicerector de Projectes Estratègics i Internacionalització de la UdG, Josep Calbó, i del director de Desenvolupament de Negoci d’Eurecat i gerent d’Eurecat Girona, Guillem Quintana.

«Quan a la UdG vam aprovar el Pla Estratègic de la Suma d’Intel·ligències buscàvem les complicitats del treball en xarxa amb les institucions de referència del territori per créixer en talent i créixer en coneixement, i en serveis cap al territori, cap al sector sociocultural i socioeconòmic», va subratllarel rector de la UdG, Quim Salvi. «Avui estem fent un pas decisiu en la impressió 3D i la fabricació digital perquè eines, maquinària i coneixement de la Universitat i d’Eurecat estiguin en un únic centre al servei de la recerca i la transferència per donar riquesa al territori. Un servei que estem fent com a agents de coneixement i territorials, de centres tecnològics i centres de recerca, a Girona, però amb vocació nacional per les empreses del país»,va afegir Salvi per a qui el d’ahir era «un dia important perquè ens hem posat d’acord per fer-ho possible, per poder oferir aquest servei de referència a Girona per la impressió digital».

En paraules del director general Corporatiu i d’Operacions d’Eurecat, «aquesta aliança porta a sumar les capacitats de la UdG i d’Eurecat per potenciar la transferència tecnològica i de coneixement a les empreses i al territori», alhora que «permetrà impulsar la innovació i la competitivitat mitjançant nous projectes estratègics conjunts en un àmbit tan rellevant com el de la fabricació digital».

«Avui és un dia important perquè formalitzem i donem recorregut a algunes de les prioritats estratègiques d'Eurecat: Crèixer i reforçar la nostra presència i capacitats tecnològiques a Girona, fer-ho de la mà del nostre aliat estratègic de referència en el territori, la UdG, en un àmbit tecnològic en el qual les dues institucions són referents, i a través d'un fórmula estable de col·laboració que permet potenciar les complementarietats i sinergies entre nosaltres», va remarcar Xavier López. Segons el director de Desenvolupament de Negoci d'Eurecat i gerent d'Eurecat Girona, «les dues entitats hem col·laborat des de l'any 2005, i el 3D