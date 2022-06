Alegria per pujar a l’ACB i emprenyada per la multa

Saltar d’alegria dins de Fontajau veient el Bàsquet Girona pujar a l’ACB de la mà de Marc Gasol i, pocs minuts després, maleir-te els ossos per haver tingut l’atreviment d’haver aparcat malament. La multa clavada al retrovisor del cotxe, quan no l’adhesiu clavat a terra per avisar que la grua s’havia emportat el vehicle, va ser el regal per l’ascens que més d’un aficionat el bàsquet es va emportar de Fontajau el passat cap de setmana.

La situació s’ha repetit més d’un cop a Montilivi en partits amb molta afluència, el pasat mes de març el regidor de Guanyem Pere Albertí va posar aquest debat sobre la taula a través de twitter, però la massiva assistència a la Final Four i que Federació Espanyola de Bàsquet es reservés bona part de l’aparcament més proper al pavelló, va fer que aquest cop es repetís a Fontajau. Tant dissabte com diumenge, la Policia Municipal es va desplegar al voltant del pavelló en una operació especial dissenyada pels partits de bàsquet que va acabar amb un bon nombre de multes tant dissabte com diumenge. Des de l’ajuntament no s’ha concretat la xifra exacta, però es matisa que “només es van multar cotxes que estaven mal aparcats i que podien afectar temes de mobilitat i de protecció civil”.