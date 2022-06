La jove dissenyadora de moda de Vilablareix Laura Pradas ha creat la marca de roba FYOB Find Your Own Beauty amb la voluntat de fer una «roba més inclusiva i trencar els estereotips de bellesa imposats per les grans marques comercials». Vol reivindicar, amb cada nova col·lecció, nou valor social i anar afegint valors a la marca de roba.

Pradas ha apostat per una marca de roba alternativa als estàndards actuals de bellesa després d’acabar la carrera d’Administració i Direcció d’Empreses i Economia. Té una estatura d’1,50 metres i explica que sempre s’havia sentit «insegura» amb el seu aspecte físic: «Durant molts anys vaig creure que estar per sota la mitjana i no complir amb els estereotips que ens imposen era un problema, però amb el temps he après a enamorar-me de cada centímetre de la meva alçada». La dissenyadora busca crear una «marca de roba sostenible amb l’objectiu que tothom s’hi pugui sentir identificat.» «M’agradaria que la societat veiés que hi ha molta més bellesa lluny dels cànons que estem acostumats a veure», diu. Dues col·leccions Aquest projecte va començar fa uns mesos i ja s’han dissenyat dues col·leccions, de dues temporades diferents. La primera va ser la col·lecció d’hivern 2021-2022, amb l’objectiu de redefinir la bellesa i trencar amb els estereotips creats al voltant de les dones. Una col·lecció vinculada a la diversitat femenina, mostrant una gran varietat de cossos, ètnies, capacitats i diversos aspectes de les dones. La segona i darrera col·lecció, per aquest estiu 2022, és la col·lecció genderless, amb la qual la marca FYOB fa un pas més per lluitar contra els estereotips vinculats al gènere. Aquesta col·lecció converteix totes les seves peces en unisex, a través de la qual defensa la igualtat, trenca amb els rols vinculats al gènere i defensa la lliure orientació sexual i aparença física.