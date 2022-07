Millores al canal dels jardins de la Devesa per evitar que l’aigua s’estanqui i causi botulisme

El canal perimetral dels jardins de la Devesa millorarà notablement la circulació de l’aigua si les obres previstes per l’Ajuntament de Girona tenen l’efecte desitjat. Des de fa anys, el sistema de reg i desguàs topa amb problemes per tal que l’aigua corri correctament pel canal i això ha provocat la mort de peixos i ànecs collverd en el passat, a més d’oferir una imatge de poca qualitat de l’aigua. La idea de l’Ajuntament és netejar diferents canonades que van per sota terra, algunes de desguàs i altres que serveixen per regar els parterres dels jardins.

El canal presenta dos punts de desguàs. Un està a l’alçada del Rellotge i l’altre per darrera de la plaça de les Botxes. Aquest segon pas és molt antic i atesa la proximitat de l’arbrat de la Devesa està parcialment obturat per arrels. La idea és actuar en aquest segon tub que fa uns 88 metres de llarg i un 40 centímetres de diàmetre. S’especula que podria estar taponat per arrels i que, per tant, caldrà preveure fer la intervenció amb cadenes. Pel que fa al reg dels parterres , es preveuen netejar una desena de canonades de pvc que fan uns dos metres d’allargada i tenen uns 12 centímetres de diàmetre. Malaltia paralítica A banda de les possibles obturacions, cal tenir en compte que a l’estiu o quan fa molta calor de manera persistent, la temperatura de l’aigua augmenta i prolifera la llentia de l’aigua (una planta que sura i que acaba generant en una densa capa de petites fulles que floten). A més a més, es pot produir l’aparició del botulisme. Es tracta d’una malaltia paralítica causada per la ingesta d’una toxina. El bacteri habita als sediments aquàtics i només es desenvolupa en aquest hàbitat quan hi ha manca d’oxigen. Un brot d’aquest tipus va matar de cop, divuit ànecs de collverd que habitaven al canal l’any 2008. Tenir un canal «sa» El regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés, ha detallat que l’objectiu és que tot el sistema de circulació «sigui més sa». El representant municipal ha recordat que fa uns mesos es va arranjar el punt d’arribar de l’aigua i que ara toca actuar en la sortida. Ha admès que la poca circulació al canal és un «problema endèmic» que espera que amb les intervencions se solucioni.