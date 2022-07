La comprensió de l’ecosistema marí és clau per a supervisar, avaluar i gestionar el seu funcionament, però, per això es necessiten dades que els científics puguin estudiar. I recollir aquestes dades és l’objectiu del projecte PLOME «Plataforma de Larga Duración para la Observación de los Ecosistemas Marinos» que es lidera des de la Universitat de Girona i on també hi ha la participació de l’empresa gironina, establerta al Parc Científic de la UdG, Iqua Robotics SL. Amb un pressupost d’un milió i mig d’euros, aportats l’Agència Estatal d’Investigació i pels fons europeus NextGeneration, el projecte té com a objectiu « desenvolupar una plataforma submarina per monitoritzar de manera intel·ligent els ecosistemes marins en temps real». A banda de la UdG i de Iqua Robotics, en el projecte també hi participen Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Politècnica de Madrid i, l’Institut de Ciències del Mar-CSIC.

En concret, segons es va detallar ahir des de la Universitat de Girona, PLOME «proposa desenvolupar un conjunt de sistemes independents format per estacions fixes que romanen al fons marí, vehicles submarins i vehicles de superfície que treballen conjuntament i autònoma per recollir dades». El projecte s’allargarà tres anys amb diferents experiments a la costa catalana, el primer a Sant Feliu de Guíxols previst per al 2023. Els dos següents, ja l’any 2024, seran en aigües de Barcelona i de Vilanova i la Geltru. «Amb PLOME volem consolidar l’ús de vehicles autònoms submarins com a eina d’observació del fons marí que no requereix tot un equip humà i una infraestructura dedicada al moment en què s’utilitza», explica l’investigador del grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) de la UdG i coordinador del projecte, Marc Carreras qui detalla que «els vehicles autònoms permeten fer la feina durant un o diversos dies, analitzant i prenent decisions per tal que les dades siguin bones».

«És una de les tecnologies necessàries per gestionar correctament els ecosistemes marins ja que aquesta autonomia permet que l’operació dels vehicles sigui escalable», continua Carrera que forma part de VICOROB, un grup amb, segons es recorda des de la UdG, «una dilatada experiència en projectes de recerca en l’àmbit nacional i internacional relacionats amb els vehicles subaquàtics autònoms (AUVs), incloent-hi el desenvolupament dels AUV Girona 500/ 1000 i Sparus II, utilitzats per diferents grups de recerca internacionals». VICOROB s’encarregarà d’adaptar els seus vehicles autònoms submarins per realitzar els experiments de PLOME.

Amb els robots submarins, les estacions fixes i els vehicles de superfície, PLOME acaba sent una «una plataforma que pot monitoritzar una zona durant diverses setmanes, i fins a un mes, sense necessitar la intervenció humana». Fins ara, les dades només s’extreuen mentre hi ha un equip humà que realitza una campanya oceanogràfica.