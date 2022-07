L’edifici de l’antic cinema Modern funciona, des que es va inaugurar la remodelació ara fa un any, amb la llum en fase d’obres. Lluc Salellas (Guanyem) es va queixar de la situació. Alguns espectadors del cinema Truffaut han patit talls d’emissió. Pel govern, Lluís Martí, va explicar que una part correspon a l’empresa subministradora i que hi ha hagut controvèrsia en alguns aspectes per poder posar-hi fil a l’agulla. Al carrer es veuen els cables penjat.