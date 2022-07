Esport i reivindicació s'han tornat a donar la mà en la XXI edició del Memorial Francesc Ferrer del Descens Popular en piragua pel Ter, que ha organitzat el Salt Ter. Més de 200 palistes han protagonitzat una refrescant matinal baixant pel riu des de La Barca de Bescanó fins al parc de les Ribes del Ter de Girona, un recorregut de sis quilòmetres, practicant esport i reivindicant que retorni a la conca del Ter el cabal que se’n deriva en detriment del seu curs mig i baix. L’organització pretén potenciar el caràcter popular i reivindicatiu d’aquesta activitat, ajudant a fer prendre consciència, als participants i a la ciutadania en general, d’aquesta necessitat.

Així, sota una calor sufocant, hi ha hagut espai per demanar que hi hagi més nivell d’aigua durant tot l’any al Ter, enmig d’un ambient recreatiu gaudint d’una activitat refrescant com és el piragüisme. Un dels màxims exponents d’aquesta reivindicació va ser l‘exsenador i exdiputat al Parlament Francesc Ferrer i Gironès, motiu pel qual, amb l’objectiu de recordar i donar a conèixer la seva tasca en defensa del riu Ter, el descens és també el seu Memorial.

Com afirma un dels voluntaris del club de piragüisme Salt-Ter, Jordi Vicente, «aquesta baixada popular és una manera de reclutar gent pel club, perquè vegin que és una cosa molt divertida, és un esport molt xulo, i també una manera de reivindicar que falta una mica d’aigua al Ter, ja sigui per la vida de la fauna del riu, com per nosaltres com a club que tenim bons alumnes molt ben preparats i que ens falta nivell d’aigua, per tant, cal tenir-ne una millor cura».

Format habitual

El descens ha tingut el seu format habitual: sortida a les 11h de la Barca de Bescanó, seguint pel Parc d’Aigües Braves de la Pilastra, creuant els termes municipals de Salt i de Sant Gregori. I després d’un recorregut senzill de 6 quilòmetres, a la 13h arribada al Parc de les Ribes del Ter a Fontajau enmig d’un ambient festiu; Narcís Turró, dorsal 151 i segon piragüista en arribar, apuntava que «m’ha sorprès la quantitat de ràpids que hi ha en aquest tram de 6 quilòmetres i ha sigut realment molt divertit veure en aquest riu 200 kayaks a la vegada, és tota una experiència».

Un cop finalitzada la baixada pel riu, tots els participants han estat guardonats com és habitual amb una samarreta, com a mostra d’agraïment per col·laborar. I finalment, han fet un dinar a peu de riu, aquesta vegada a l’interior del pavelló de Fontajau degut a les altes temperatures que han impossibilitat fer-lo a l’aire lliure. Tothom que ho desitjava ha disposat també de servei d’autocar per recuperar els vehicles estacionats a la sortida, a Bescanó, i ja per acabar, s'han sortejat diferents tipus de lots i productes entre els palistes.

Teresa Masó, la presidenta del club de piragüisme Salt-Ter, ha assegurat que «estem molt contents amb l’èxit de participació en comparació amb els altres anys que érem 120-125 inscripcions, aquest any ho hem superat amb nota gràcies als 206 participants que han volgut gaudir d’aquest descens popular pel Ter».

Una matinal diferent la que han protagonitzat des d’un club que celebra el 25è aniversari i que el proper 2024, com avançava ahir Diari de Girona, durà l’europeu de freestyle a La Pilastra.