La pandèmia, les restriccions per reunir-se i assajar i les dificultats per mantenir la il·lusió sense sortir a plaça havien deixat els Marrecs de Salt amb els integrants reduïts gairebé a la meitat. «Ens toca començar de zero i mig», reconeixien fa uns mesos des de la colla. I ho han fet. Diumenge, a casa, a la Festa Major de Salt, els Marrecs van tornar a aixecar un castell de 8, un 4 de 8, en una demostració que «a poc a poc hem anat recuperant gent i il·lusió».

El cap de colla, «Balta» Bosch, va assegurar que la d’aqusest diumenge fa ser una fita molt important per als Marrecs. Tal com va indicar, portaven esperant-ho tota la temporada i per a ells va ser tot un orgull.

El març d’aquest any va ser un mes distingit pels Marrecs de Salt perquè van poder tornar a assajar després d’estar dos anys parats per culpa de les restriccions per la pandèmia que van fer impossible que les colles de castellers poguessin reunir-se. Degut a un inici una mica fluix, ja que s’havia produït una baixa considerable de socis a causa de la pandèmia, la colla no es volia marcar cap objectiu concret, com a molt «tornar a fer castells de 7 el més aviat possible», va indicar «Sanxo» Cruz», el president de l’entitat. També va assegurar que «hem de tornar a aprendre. Ha d’aprendre la gent nova però també els que ja hi eren. Ens cal tornar a agafar la tècnica».

Continuant amb la bona trajectòria dels Marrecs de Salt, amb quatre mesos han aconseguit complir la seva meta i, fins i tot, superar-la amb el 4 de 8 que van aconseguir per les festes de Salt d’enguany. Una actuació ben diferent de la de l’any passat on la colla només va poder fer un pilar de 4 i seguint totes les mesures de seguretat i sense públic.

Balta Bosch apuntava que «hi ha assajos més bons i més dolents» però també assegurava que «a poc a poc hem anat recuperant gent i il·lusió» i que es troben «millor que fa mig any». Malgrat tot, el cap de colla afegia que és una feina a llarg termini.

Bosch assegurava que l’objectiu de cada temporada és repetir la fita o superar-la i creu que sí que assoliran els seus objectius, afirmava que, «com a molt tard a la plaça del Vi», durant les fires de Sant Narcís.

Els Marrecs de Salt són la colla més antiga de les nou de la província de Girona. Es va fundar el 1995 —l’any 2020 celebraven el seu 25è aniversari, però es va veure torçat per l’arribada de la Covid-19.

La progressió de la colla en els darrers anys ha estat important, ja que l’any 2017 ja van aixecar castells de 9 i en el 2018 van acabar entre les deu millors colles en el concurs de castells de Tarragona de les 42 que s’hi van presentar. El seu millor castell és el 3 de 9 amb folre.