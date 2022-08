Salt ja va rebre el permís de l’ACA per avançar en els tràmits urbanístics

A diferència del que passa a Girona, l’Ajuntament de Salt té molt més avançats els tràmits urbanístics per a la cessió dels terrenys a la Generalitat. El ple municipal de mes de juny ja va aprovar la modificació del pla urbanístic i, també, la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat hi ha donat llum verda. Unes passes endavant que no haurien estat possibles si no haguessin tingut el permís de l’Agència Catalana de l’Aigua. En el seu moment, l’Ajuntament de Salt també va comptar amb l’assessorament d’ABM Consulting per ajustar bé el planejament urbanístic dins dels paràmetres tècnics marcats per l’ACA.