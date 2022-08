La demanda dels pisos per estudiants universitaris va baixar en picat amb l’arribada de la covid-19. El març de 2020, molts d’ells van decidir abandonar el pis on estaven per tornar a casa seva a passar el confinament. Ara, però, tornen a mirar les ofertes després de superar l’etapa més crítica de la pandèmia. «Es troben amb dificultats per trobar pis», afirmava Joan Company, el president d’API.

La Marta, una noia de Menorca, començarà aquest any els estudis universitaris a Girona i, juntament amb tres noies menorquines més, la Fiona, la Judit i la Rosa, van decidir buscar pis. Això no obstant, no ha estat una missió fàcil. Tot just sortir la primera convocatòria per matricular-se a la Universitat de Girona, el 14 de juliol, «els pisos de les agències van volar», explicava la Marta. D’entre vint o trenta que n’hi havia, amb poques hores van passar a ser un parell.

D’aquesta manera, van estar unes setmanes pensant «que fem i que no fem» i, finalment, van decidir optar per anar a buscar «contactes de forma particular». Tot i així, van veure un pis d’una immobiliària que els va «cridar l’atenció» i no s’ho van pensar dues vegades a l’hora de trucar. «Tenien altres grups d’estudiants interessats», relata la Marta, però la casualitat les va portar al fet que els altres grups que volien entrar en aquest pis eren de nois. «Els interessava més que qui ocupés el pis fossin noies i no nois», i aquesta va ser la sort que van tenir aquestes joves menorquines.

Per aquest pis pagaran, entre les quatre, un lloguer de 1.100 euros, sense comptar les despeses d’electricitat, gas, aigua i Internet. «N’hi havia alguns una mica més barats, però no molts», afirma la Marta. Un preu que ha anat pujant de forma substancial en els últims anys a causa de la poca oferta. «Tenim amics que aniran a estudiar a Barcelona i paguem menys que ells», continua narrant, «però també ens van dir que en anys anteriors a Girona eren més barats». Ara bé, elles han trobat pis, mentre que altres estudiants encara n’estan buscant quan falta un mes perquè comenci el curs.