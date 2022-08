L'Ajuntament de Girona estrena aquest dijous el nou contracte de neteja que s'ha signat per 152,79 milions d'euros, sense IVA, pels propers vuit anys. D'aquest total, 81,8 milions es destinaran a la neteja viària i els 86,26 restants seran per a la recollida de residus. El contracte preveu que el desembre del 2023 s'hagi desplegat el sistema de porta a porta a tots els barris de la ciutat on es farà aquest model i el març del 2024, la resta ja tindrà els contenidors intel·ligents en funcionament. Pel que fa a la neteja viària, al llarg de l'octubre es desplegarà el nou model que preveu un augment de freqüències en l'escombrada dels carrers. També s'hi sumarà nova maquinària d'aigua que passarà una vegada a la setmana per la majoria de barris de Girona.